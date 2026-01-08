Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu: 'Búp măng non của Đảng' trong kỷ nguyên mới

(VTC News) -

Trong không gian trang trọng của Nhà hát Hồ Gươm, tối 5/1, nơi từng nốt nhạc “xanh” vang lên như chạm vào ký ức nhiều thế hệ, sự xuất hiện của Cao Phú Quý – ca sĩ nhí 13 tuổi trong chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu đã để lại dấu ấn đặc biệt. Không chỉ bởi giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc, mà còn bởi cách em mang tinh thần của ca khúc quen thuộc bước sang một lớp ngôn ngữ âm nhạc mới của thời đại hôm nay.

Ca sĩ nhí Cao Phú Quý hát "Em là mầm non của Đảng" trong chương trình "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu".

Chương trình nhanh chóng trở thành sự kiện văn hóa thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Vé biểu diễn “cháy” chỉ sau thời gian ngắn có thông tin về chương trình. Tuy nhiên, sức lan tỏa của chương trình không dừng lại trong khuôn khổ Nhà hát Hồ Gươm.

Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV, các kênh truyền hình tỉnh thành, đồng thời trực tuyến trên nhiều các phát thanh, livestream trên nhiều nền tảng số, giúp hàng triệu khán thính giả trên cả nước – đặc biệt là những người không thể trực tiếp tới nhà hát – vẫn có thể dõi theo từng khoảnh khắc của chương trình. Đến nay, nhiều trích đoạn vẫn tiếp tục được chia sẻ, xem lại, như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của chương trình trong đời sống công chúng.

Trong tâm trạng chưa hết bồi hồi, Cao Phú Quý xúc động chia sẻ về sự quan tâm ấy. Trên trang cá nhân, em đã viết một dòng trạng thái giản dị xin lỗi khán giả vì chương trình đã hết vé, đồng thời bày tỏ mong muốn mọi người cùng theo dõi qua truyền hình và livestream. Một lời chia sẻ rất con trẻ, nhưng lại cho thấy ý thức rõ ràng của em về sự kết nối với khán giả.

Ca sĩ nhí Cao Phú Quý.

Trong chương trình, Phú Quý trình diễn ca khúc Em là mầm non của Đảng – bài hát quen thuộc mở đầu bằng câu ca: “Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng…”. Với nhiều ông bà, cô chú, đây là giai điệu gắn liền với ký ức tuổi thơ, từng vang lên trên sóng phát thanh quốc gia, trong những buổi sinh hoạt tập thể hay các chương trình văn nghệ thiếu nhi nhiều thập kỷ trước.

Nhưng khi ca khúc ấy được cất lên từ giọng hát của Phú Quý hôm nay, hình ảnh “búp măng non” dường như mang thêm một tầng nghĩa mới. Đó không chỉ là búp măng non lớn lên trong mùa cách mạng của lịch sử, mà còn là búp măng non của kỷ nguyên mới – lớn lên trong hòa bình, hội nhập, công nghệ và khát vọng vươn mình của đất nước.

“Con biết bài hát này đã theo ông bà, bố mẹ con từ khi còn rất nhỏ,” Phú Quý chia sẻ. “Khi đứng trên sân khấu, con nghĩ đến việc mình đang hát cho nhiều thế hệ cùng nghe – những người từng nghe bài hát này qua radio ngày xưa và cả các bạn trẻ hôm nay xem qua livestream và con thấy mình thật may mắn và tự hào.”

Cảm xúc ấy cũng được lan tỏa bên ngoài sân khấu. Nhiều gia đình không có vé trực tiếp đã cùng nhau ngồi trước màn hình tivi, theo dõi chương trình, chia sẻ với con cháu những kỷ niệm xưa về việc nghe phát thanh như một phần đời sống tinh thần không thể thiếu. Một không gian thưởng thức nghệ thuật vượt khỏi ranh giới nhà hát, kết nối các thế hệ trong cùng một thời điểm.

Không chỉ riêng Phú Quý, các nghệ sĩ nhí và thành viên trong câu lạc bộ tham gia chương trình cũng nhận được sự đồng hành, động viên từ gia đình. Những câu chuyện hậu trường, những giọt nước mắt xúc động của ông bà, cha mẹ khi thấy con cháu mình đứng trên sân khấu lớn đã góp phần tạo nên chiều sâu nhân văn cho chương trình.

Ở đó, Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật, mà là một không gian ký ức sống, nơi âm nhạc phát thanh truyền thống gặp gỡ công nghệ truyền thông hiện đại; nơi những bài hát quen thuộc được trao lại cho thế hệ trẻ bằng một tinh thần mới.

Và trong dòng chảy ấy, hình ảnh Cao Phú Quý – cậu bé 13 tuổi cất tiếng hát Em là búp măng non – trở thành một biểu tượng đẹp: búp măng non của hôm nay, tiếp nối niềm tin yêu, ký ức và khát vọng của nhiều thế hệ, trong nhịp đập của thời đại mới.

Sinh ra trong thời đại số, nhưng Phú Quý hiểu rõ ý nghĩa của VOV trong ký ức gia đình mình. “Ba mẹ và ông bà con kể rằng ngày xưa, VOV giống như một người bạn thân quen, gắn liền với những năm tháng rất đặc biệt của đất nước. Vì vậy, được đứng hát trên sân khấu của VOV là một niềm vinh dự rất lớn đối với con”, em nói. Chính sự kết nối ấy khiến tiết mục của Phú Quý không chỉ được theo dõi ở khán phòng, mà còn lan tỏa mạnh mẽ qua màn hình nhỏ ở nhiều gia đình.

Ở một không gian khác, cụ Vũ Thị Xuân Diệu vui mừng và tự hào theo dõi đứa chắt nội của mình – Cao Phú Quý biểu diễn qua màn hình nhỏ ở nhà. Với cụ, ký ức về Đài Tiếng nói Việt Nam gắn liền với những năm tháng chiến tranh và khó khăn. “Ngày xưa, chiếc radio thật sự là một người bạn dẫn đường của cả nhà, có khi là của cả xóm. Không phải lúc nào cũng được nghe Đài như bây giờ đâu, nên ai ai cũng mong đến đúng giờ phát sóng để nghe tin tức”, cụ nhớ lại.

Cụ kể, có những buổi tối cả xóm quây quần bên chiếc radio nhỏ, lắng nghe từng bản tin. “Có lúc mừng, có lúc lo, nhưng nhờ tiếng Đài mà ai cũng vững lòng, tin rằng rồi đất nước mình sẽ vượt qua tất cả”. Đến hôm nay, thói quen ấy vẫn còn. “Bây giờ cụ vẫn thích có cái radio bên cạnh, vừa nghe vừa thể thao nâng cao sức khỏe”, cụ cười hiền.

Giữa hai hình ảnh ấy – một cậu bé 13 tuổi trên sân khấu lớn và người cụ nội hơn 90 tuổi trước chiếc radio quen thuộc – là dòng chảy liên tục của ký ức âm thanh VOV. Đêm diễn “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật hướng tới Đại hội XIV của Đảng, mà còn là nơi ký ức được trao truyền, nơi niềm tin được tiếp nối bằng chính tiếng hát của thế hệ trẻ.

Khi được hỏi muốn nhắn gửi điều gì tới những ông bà, cô chú và bạn bè đang theo dõi mình từ xa, Phú Quý bộc bạch: “Con xin cảm ơn ông bà, cô chú và bạn bè đã luôn yêu thương và tin tưởng thế hệ măng non như con. Con hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và nỗ lực từng ngày để xứng đáng với tình cảm ấy”.

Có lẽ, chính những khoảnh khắc như vậy đã làm nên bản sắc riêng của chương trình – bản sắc VOV, nơi âm nhạc không chỉ vang lên trong khán phòng, mà còn chạm tới ký ức, lan tỏa qua các thế hệ và tiếp tục sống trong nhịp đập của thời đại mới.