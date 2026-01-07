Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu: Xúc động ca khúc về Việt Nam của nhạc sĩ Mông Cổ

(VTC News) -

Tối 5/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, kết nối chiều sâu truyền thống với nhịp sống đương đại, đặt trọng tâm vào thông điệp về tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách; góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu có cấu trúc ba chương rõ ràng, tạo mạch cảm xúc liền mạch, trong đó vừa có những giai điệu quen thuộc gắn với ký ức nhiều thế hệ, vừa giới thiệu loạt tác phẩm mới được tuyển chọn từ phong trào sáng tác do VOV phát động.

Đặc biệt, ca khúc Mời bạn tới thăm chốn này – Việt Nam luôn đón chào được thể hiện qua giọng hát giàu nội lực của NSND Mai Hoa, để lại nhiều xúc cảm trong lòng khán giả. Đây là một tác phẩm âm nhạc đặc biệt khi được sáng tác bởi nhạc sĩ Ariunbold Dashdorj đến từ Mông Cổ.

Dù là tác phẩm của một nhạc sĩ nước ngoài, ca khúc lại mang tinh thần Việt Nam rõ nét, ca ngợi thiên nhiên hùng vĩ, thanh bình cùng lịch sử thăng trầm nghìn năm của Việt Nam, đi qua chiến tranh để bước tới hòa bình hôm nay. Và đất nước ấy, luôn giang tay chào đón mọi người. Tác phẩm thể hiện tâm huyết của nhạc sĩ Ariunbold Dashdorj về Việt Nam.

NSND Mai Hoa thể hiện ca khúc "Mời bạn tới thăm chốn này – Việt Nam luôn đón chào".

Trong không gian của chương trình, tiếng hát của NSND Mai Hoa vang lên mộc mạc mà sâu lắng, như một lời mời thân thương gửi tới bạn bè năm châu, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ và giá trị nhân văn của Việt Nam qua âm nhạc.

Ca khúc Mời bạn tới thăm chốn này – Việt Nam luôn đón chào được lựa chọn trình diễn trong chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu, không chỉ là sự tôn vinh một tác phẩm âm nhạc do nhạc sĩ quốc tế viết về Việt Nam, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò kết nối, lan tỏa và nâng tầm giá trị văn hóa, bổ sung nguồn tác phẩm phục vụ đời sống văn hóa, văn nghệ và tạo chất liệu cho hoạt động phát thanh, đặc biệt trên các kênh âm nhạc và nền tảng số của VOV.

Mời bạn tới thăm chốn này – Việt Nam luôn đón chào từng giành giải đặc biệt cuộc vận động Hát lên Việt Nam - Let's sing Vietnam do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước năm 2021.

Đây là cuộc vận động sáng tác rộng rãi nhất, toàn diện nhất dành cho các tác giả chuyên, không chuyên nghiệp trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, những tác giả nước ngoài muốn chia sẻ tình yêu đối với Việt Nam.

Thời điểm đó, Ban Tổ chức đã nhận được 888 tác phẩm gửi về tham dự (gồm 2 thể loại chính ca và thịnh hành). Số các ca khúc dự thi rất lớn cho thấy sự quan tâm và tình cảm mà các tác giả dành cho cuộc thi cũng như uy tín của VOV.

Nhạc sĩ Ariunbold Dashdorj, tác giả ca khúc "Mời bạn tới thăm chốn này – Việt Nam luôn đón chào".

Chia sẻ về cơ duyên sáng tác ca khúc này, nhạc sĩ Ariunbold Dashdorj cho biết năm 2017, ông có cơ hội đến Việt Nam, gặp gỡ những người dân Việt Nam, nhìn thấy thiên nhiên tươi đẹp, khám phá văn hoá Việt Nam. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự thân thiện, chăm chỉ của người Việt, những nét văn hóa đời thường nhưng giàu bản sắc, thậm chí cả những ấn tượng rất riêng. Chuyến đi đó để lại những kỷ niệm trong đời để ông viết nên ca khúc Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn chào đón.

Nhạc sĩ Ariunbold Dashdorj đã chia sẻ kỷ niệm này với người bạn là nhà thơ Otgonbayar, người đã giành giải nhất trong cuộc thi thơ quốc gia Bolor Tsom giúp ông đặt lời tựa cho ca khúc có tên Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào. Sau đó, ông mời ca sĩ G.Enkhnaran, ca sĩ chính của Nhà hát Opera và Bale Quốc gia Mông Cổ, hát bài hát này bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

"Nằm ngày cạnh bên đại dương bất tận này

Có nơi bình yên chim hát vang trời.

Còn chốn nào đây: Việt Nam đất anh hào

Luôn giang rộng tay đón tiếp năm châu

Chẳng cùng chùng nhau dòng máu mẹ cha,

Mà đôi ta nay lại chung nỗi khát vọng: Luôn ước mơ xây đắp một thế giới thật an bình.

Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào!

Ngàn năm cháy trôi dựng xây đất anh hùng

Sử sách còn vang bao bóng con lạc hồng.

Cuồng phong gào thét nào đâu biết e sợ

Đi qua đổ nát, bước tới hòa bình

Chẳng cùng chung nhau dòng máu mẹ cha,

Mà đôi ta nay lại chung nỗi khát vong: Luôn ước mơ xây đắp một thế giới thật an bình.

Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào"

Khi được trao giải Đặc biệt của cuộc vận động, nhạc sĩ Mông Cổ không khỏi xúc động: "Thay mặt cho toàn thể dân dân Mông Cổ và tất cả người dân Mông Cổ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn tới Việt Nam. Việt Nam và Mông Cổ có mối quan hệ hữu nghị và tốt đẹp lâu đời. Chúng tôi rất vui vì đã tham gia và đạt kết quả tốt trong cuộc thi này".

Nhạc sĩ Mông Cổ cho biết mong muốn tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc, bản nhạc về Việt Nam hướng tới các dự án phim ảnh và hợp tác nghệ thuật giữa hai nước.

“Tôi tự hào để nói rằng Mông Cổ cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác văn hóa với Việt Nam. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Mông Cổ có lịch sử lâu đời. Tôi tin tưởng rằng, mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển”, ông nói. Ông cũng hy vọng sớm được quay trở lại Việt Nam.

Năm 2022, nhạc sĩ Ariunbold Dashdorj và ca sĩ Enkhnaran Ganbold đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam trao tặng bằng khen, ghi nhận những đóng góp nổi bật khi giành giải cao nhất tại Cuộc vận động sáng tác Hát lên Việt Nam – Let’s sing Vietnam do VOV tổ chức.