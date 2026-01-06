Toàn cảnh chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'

Đến dự chương trình có ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.
Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV, nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" diễn ra trong không khí cả nước chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và đón xuân mới, chương trình nghệ thuật là lời tri ân gửi tới Đảng, tới Bác Hồ kính yêu, và tới hành trình bền bỉ đưa dân tộc ta đi qua bao chặng đường đầy gian lao thử thách nhưng cũng rất đỗi vinh quang, viết tiếp khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
Chương trình gồm 3 chương, đi theo hành trình cảm xúc rõ rệt từ cội nguồn – thời đại – niềm tin.
Chương I - "Lời đất nước” là hành trình trở về cội nguồn. Những câu hát ru, làn điệu dân ca, giai điệu truyền thống vang lên như tiếng nói của ký ức, của văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước. Không gian nghệ thuật dung dị, đằm sâu giúp khán giả cảm nhận rõ hồn cốt văn hoá Việt Nam – nền tảng tinh thần bền vững của dân tộc.
Các ca khúc ở phần này chủ yếu khai thác chất liệu lời ru, tiếng Việt, dân ca và giai điệu dân gian, tạo nên không gian đằm sâu, mềm mại như “Đất nước lời ru”, mashup “Thư pháp – Tiếng Việt”.
Mashup “Inh lả ơi – Lý cây bông – Cò lả” được kết nối với ca khúc “Dân ta hát dân ca”. Cách dàn dựng theo hướng gợi nhớ, với sân khấu sử dụng đạo cụ, hình ảnh vừa đủ, kết hợp múa minh họa, giúp khán giả cảm nhận rõ “hồn cốt” Việt qua âm nhạc.
Chương II – “Nhịp thời đại”, từ âm hưởng truyền thống, chương trình tiếp nối với không gian của chuyển động và đổi mới. Âm nhạc mang hơi thở thời đại, trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần Việt. Đây là sự tiếp nối và phát huy bằng ngôn ngữ sáng tạo của hôm nay, thể hiện nhịp bước đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập.
Mở đầu chương là mashup Lá cờ Đảng - Đảng là cuộc sống của tôi, trước khi chương trình bước vào điểm nhấn lớn với mashup Ca ngợi Tổ quốc – Người chiến sĩ ấy – Dáng đứng Việt Nam – Việt Nam hướng về tương lai, tạo cao trào mạnh mẽ và giàu khí thế.
Một điểm nhấn của chương II là sự kết hợp thơ, âm nhạc và trình diễn qua tiết mục “Thơ múa: Mùa xuân vươn mình”. Những đoạn thơ được đưa lên sân khấu như các “khoảng lắng” có chủ đích, hòa vào dòng chảy chung giữa các mảng âm nhạc. Nhờ đó, chương II vừa giữ được nhịp chuyển động của thời đại, vừa tạo sự cân bằng, tránh cảm giác dồn dập cho tổng thể chương trình.
Các tiết mục tiêu biểu, tạo điểm nhấn trong chương II.
Chương III – “Sắc đỏ thiêng liêng” là cao trào cảm xúc của chương trình, chương này tôn vinh sắc đỏ – biểu tượng của Đảng, của Tổ quốc và niềm tin Việt Nam. Những tác phẩm giàu cảm xúc, hào sảng hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo mới, tạo nên không khí trang trọng, nồng ấm, thể hiện niềm tin và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, dựng xây đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng, thực hiện thắng lợi các định hướng, quyết sách, mục tiêu mà Đảng ta đề ra, vững bước trong kỷ nguyên mới.
NSƯT Hoàng Tùng biểu diễn mashup “Lá cờ Đảng – Đảng là cuộc sống của tôi”.
Ca sĩ Võ Hạ Trâm và Anh Tú thể hiện ca khúc “Tình yêu đất nước”.
Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, kết nối chiều sâu truyền thống với nhịp sống đương đại, đặt trọng tâm vào thông điệp về tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách; góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật, Đinh Thành Lê, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ; cùng sự tham gia của các nghệ sĩ được công chúng mến mộ như Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý. Chương trình có Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật HT, tốp ca ASP và Câu lạc bộ Thiếu nhi Sao Tuổi Thơ, với không gian biểu diễn được giới thiệu đa dạng, kết hợp dàn nhạc bán cổ điển, làm nền kết nối mạch truyền thống – hiện đại.
Từ những thanh âm cội nguồn, đến nhịp bước của hôm nay và khát vọng ngày mai, cùng hướng về tương lai rạng rỡ, bằng niềm tin sắt son hướng về Đảng. Chương trình "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" khép lại với ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi. Những khúc hát, lời ca ngân vang như tiếp nguồn năng lượng, trao truyền niềm tin, như tiếp sức hàng triệu bước chân người Việt cùng bước tới lá cờ của Đảng trong hành trình đổi mới đất nước, vững tin hướng về phía trước, cùng bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển hùng cường.