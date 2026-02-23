Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

(VTC News) -

Bắt đầu nghệ thuật từ năm 1990, Đoan Trường là một trong bốn ca sĩ tên Trường đình đám của thập niên 1990, cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Nhiều người hâm mộ thời ấy còn gọi họ là “Tứ đại thiên vương” của nhạc Việt. Bên cạnh ca hát, anh còn làm MC.

Đoan Trường hiện sống một mình trong căn nhà mặt đường giữa trung tâm TP.HCM. Song sự ra đi của mẹ vào năm 2022 khiến anh trống trải.

Từng chạy 12 show, mua 4 cây vàng/ngày

Đoan Trường kể, ngày Tết thời trẻ của anh gắn liền với những chuyến bay show miệt mài, bắt đầu từ mùng 8 và kéo dài đến rằm tháng Giêng. Dù cùng mang tên Trường và đều nổi tiếng, nhưng bộ tứ này hiếm khi hội ngộ trên sân khấu ngày Tết do phân chia thị phần khác nhau. Đoan Trường thành công vang dội tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trước khi Nam tiến, nên anh thường xuyên chạy show ở khu vực này.

Đoan Trường nổi tiếng vào những năm 1990.

Đỉnh điểm của sự nghiệp là cái Tết năm 2002, Đoan Trường lập kỷ lục chạy 12 show một ngày, từ sáng sớm đến qua giao thừa tại TP.HCM và các vùng lân cận. Cát-xê ngày Tết tăng gấp đôi, chưa kể tiền lì xì của khán giả đôi khi còn nhiều hơn tiền hát, giúp anh kiếm đủ tiền mua 4 cây vàng chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, đằng sau hào quang và thu nhập "khủng" ấy là nỗi cô đơn cùng cực.

"Có những đêm giao thừa miệt mài biểu diễn tại Hà Nội, Hải Phòng trong giá rét, hát xong quay về phòng khách sạn, tôi nằm khóc ngon lành vì nhớ nhà, nhớ không khí đoàn viên", anh tâm sự.

Dẫu vậy, nếu được chọn lại, anh vẫn không hối hận vì đã cống hiến hết mình cho giai đoạn hoàng kim ấy, xem đó là cơ hội tích lũy tài chính vững chắc cho tương lai.

Nỗi ám ảnh mang tên "Tết"

Rời xa ánh đèn sân khấu sau 30 năm, Đoan Trường của hiện tại là người đàn ông độc thân, sống hướng nội và dành phần lớn thời gian đi du lịch. Đối với anh, Tết chưa bao giờ mang ý nghĩa trọn vẹn của sự ấm no hay hạnh phúc.

Từ thuở nhỏ, gia đình anh thường gặp biến cố ngay sát Tết. Anh liệt kê những cột mốc đau thương gắn liền với Tết như minh chứng cho số phận kỳ lạ của mình: Tết 1985 gia đình mất sạch 50 cây vàng; Tết 1993 bị lao phổi tại Nga....

Đặc biệt, sự ra đi của mẹ vào năm 2022 để lại trong anh khoảng trống không thể lấp đầy. Tết 2026 này là năm thứ 4 anh đón xuân mà không có mẹ. Anh tự tay quán xuyến mọi việc hương khói, trang trí nhà cửa với cành đào, nhành mai, câu đối đỏ để không gian bớt hiu quạnh và cũng để mẹ an lòng nơi chín suối.

Đoan Trường và mẹ.

Dù sống một mình, Đoan Trường vẫn giữ gìn nếp nhà xưa. Sáng mùng 1 Tết, anh vẫn đặt hai phong bao lì xì lên bàn thờ bố mẹ - thói quen được duy trì từ khi anh 20 tuổi đến nay.

Sống cô đơn trong căn nhà giá "2000 cây vàng"

Sống một mình trong căn nhà mặt tiền bề thế giữa trung tâm TP.HCM, Đoan Trường thường xuyên đối mặt với những lời đồn đoán về khối tài sản khổng lồ. Nói về căn nhà có giá trị lên tới 2000 cây vàng, anh tâm sự rằng giá trị thực tế không nằm ở riêng ngôi nhà của anh mà do vị trí đắc địa của khu đất.

Các công ty bất động sản luôn khao khát mua lại căn nhà của anh để hợp nhất với 3 căn liền kề đã bán trước đó, tạo thành mặt bằng lớn (ngang 16m, dài 40m). Dù nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn như đổi biệt thự, căn hộ cao cấp, xe hơi và tiền mặt, anh vẫn chưa có ý định bán đi nơi chốn quen thuộc này.

Ở độ tuổi này, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Đoan Trường bình thản chấp nhận hai chữ "tùy duyên". Anh thừa nhận bản thân đã mở lòng nhiều năm nhưng không tìm được người tâm đầu ý hợp. Nam ca sĩ chuẩn bị sẵn tâm thế đi một mình đến cuối đời như mua bảo hiểm sức khỏe, gửi tiết kiệm dưỡng già và lên kế hoạch thuê người chăm sóc khi sức khỏe suy giảm.

Đoan Trường đang sống "phiên bản bình yên nhất".

Về kế hoạch nhận con nuôi, anh nói vẫn gửi tiền chu cấp và thăm hỏi một bé trai mồ côi hàng tháng, nhưng chưa thể đón bé về sống cùng do thủ tục phức tạp, bản thân anh lo ngại sức khỏe không đủ để chăm sóc tốt cho trẻ nhỏ.

Nhìn lại hành trình dài với nhiều thăng trầm, Đoan Trường tự nhận mình đang sống "phiên bản bình yên nhất". Anh rời bỏ áp lực danh vọng, sống tiết kiệm, ăn uống lành mạnh và tập trung chăm sóc sức khỏe khi cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như thoái hóa khớp hay mỡ máu.

Với anh, danh vọng và sự nổi tiếng trong quá khứ đã là món quà vô giá, hiện tại anh không còn nhu cầu bon chen, chỉ mong giữ được sức khỏe để tiếp tục những chuyến đi, tiếp tục sống một cuộc đời tự do theo cách riêng của mình.

"Tự tại an nhiên cho đời ta được bình yên. Vạn sự tùy duyên thăng trầm theo số phận", anh tâm niệm.