Kết quả Tottenham vs Arsenal: Eze, Gyokeres thay phiên tỏa sáng

(VTC News) -

Video: Tottenham 1-4 Arsenal

Viktor Gyokeres và Eberechi Eze là 2 nhân tố nổi bật nhất trận Tottenham đấu với Arsenal ( diễn ra trên sân vận động Tottenham Hotspur, London, Anh). Bộ đôi này mỗi người đóng góp 2 bàn thắng giúp Arsenal giành chiến thắng 4-1 trên sân khách.

Arsenal chiếm ưu thế ngay từ đầu trận. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách trong hiệp một lên tới hơn 70%. Dù vậy, đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng cũng phải mất hơn 30 phút mới có bàn thắng. Eze mở tỷ số sau đường chuyền kiến tạo của Bukayo Saka.

Eze ghi 5 bàn trong 2 trận đối đầu với Tottenham. (Ảnh: Reuters)

Sai sót hiếm hoi trong trận đấu khi phòng ngự của Arsenal giúp Tottenham gỡ hòa sau đó ít phút. Declan Rice mất bóng, tạo điều kiện để Randal Kolo Muani sút tung lưới đội khách. Đây là cú sút trúng đích duy nhất của Tottenham trong nửa đầu trận đấu.

Đầu hiệp 2, Gyokeres cho thấy kỹ năng dứt điểm của anh tốt thế nào khi không bị đối phương theo kèm. Tiền đạo người Thụy Điển tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm giúp Arsenal nâng tỷ số lên 2-1.

Tottenham lập tức đẩy cao đội hình tấn công nhưng lại mắc sai lầm ở tuyến dưới. Eze nâng tỷ số lên 3-1 cho Arsenal ở phút 61. Trong 2 lần đối đầu với Tottenham kể từ khi từ chối đội bóng này để gia nhập Arsenal, cầu thủ người Anh ghi tới 5 bàn.

Gyokeres khép lại chiến thắng tưng bừng cho "Pháo thủ" trong thời gian bù giờ. Arsenal thắng Tottenham với tỷ số 4-1, vẫn đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh và hơn đội xếp sau là Man City 5 điểm.

Gyokeres ghi cú đúp bàn thắng. (Ảnh: Reuters)

Chấm điểm đội hình Tottenham vs Arsenal

Tottenham: Guglielmo Vicario (5,6), Micky van de Ven (6,3), Radu Dragusin (7,4), Joao Palhinha (6,9), Djed Spence (5,8), Pape Sarr (7), Yves Bissouma (6,4), Conor Gallagher (5,8), Archie Gray (5,9), Xavi Simons (5,4), Randal Kolo Muani (6,2) - Thay người: Dominic Solanke (6,3), Richarlison (6,1), Mathys Tel (không chấm điểm).

Arsenal: David Raya (7,4), Piero Hincapie (7,6), Gabriel Magalhaes (7,4), William Saliba (7,1), Jurrien Timber (7,5), Declan Rice (6,7), Martin Zubimendi (6,8), Eberechi Eze (8,8), Leandro Trossard (6,9), Viktor Gyokeres (7,9), Bukayo Saka (6,8) - Thay người: Cristhian Mosquera (7,1), Gabriel Martinelli (5,7), Martin Odegaard (7,6), Noni Madueke (không chấm điểm).