Cận cảnh chậu bưởi Diễn giá 150 triệu đồng tại TP.HCM

Về giá cả, quýt chu sa tại miền Bắc có giá khoảng 35-40 triệu đồng/cặp, nhưng khi vận chuyển vào TP.HCM, mức giá tăng lên 55 - 60 triệu đồng do chi phí vận chuyển cao và rủi ro rụng trái lớn. Tuy nhiên, độ bền của quýt không bằng bưởi, chỉ trưng được đến khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 Âm lịch. Đây cũng là lý do người tiêu dùng phía Nam vẫn ưu tiên bưởi Diễn – loại cây có thể chơi lâu, bền dáng và ít rủi ro hơn.