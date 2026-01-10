Công viên xuống cấp 'lột xác' thành khu vui chơi hiện đại ở Hà Nội

Công viên Cầu Giấy có diện tích 6.540 m², đưa vào hoạt động từ năm 2014 với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 8 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Song sau gần 10 năm khai thác đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục của công viên này không còn đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân. (Ảnh chụp tháng 1/2024)
Trước thực trạng này, từ tháng 2/2025, công viên được đầu tư hơn 66 tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang toàn diện. Cuối tháng 10/2025 công viên được "khoác áo mới", đón khách trở lại.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, một trong những điểm thay đổi rõ nét nhất sau cải tạo là khu vui chơi dành cho trẻ em. Thay vì các thiết bị đơn giản, manh mún như trước, công viên được đầu tư các khu vui chơi liên hoàn với thiết kế đa dạng, hiện đại và đảm bảo an toàn.
Nhiều khu vui chơi tại công viên Cầu Giấy hiện nay được đánh giá có quy mô và chất lượng tương đương các khu vui chơi trong trung tâm thương mại, vốn là lựa chọn phổ biến của các gia đình trẻ tại Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Lệ, người dân phường Cầu Giấy cho biết: “Tại công viên các trò chơi đa dạng, thiết kế an toàn, không gian lại rộng rãi, thoáng mát nên gia đình tôi thường xuyên đưa con ra đây vui chơi thay vì phải vào trung tâm thương mại như trước”.
Theo nhiều phụ huynh, công viên mang lại môi trường ngoài trời thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, rất phù hợp với trẻ nhỏ.
Theo ghi nhận, vào các khung giờ cao điểm buổi chiều và cuối tuần, lượng người dân đến công viên tăng mạnh, trong đó trẻ em, thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ lớn.
Không chỉ tập trung vào trẻ em, dự án cải tạo công viên Cầu Giấy còn hướng đến phục vụ nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Hệ thống đường dạo bộ, khu tập thể dục ngoài trời, ghế nghỉ chân và chiếu sáng được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện cho người cao tuổi, người trung niên sử dụng thường xuyên.
Song song với các tiện ích vui chơi, yếu tố không gian xanh tại công viên Cầu Giấy tiếp tục được chú trọng.
Hệ thống cây xanh, thảm cỏ, ku vực trồng hoa được cải tạo, bổ sung; cảnh quan được tổ chức lại hài hòa, thông thoáng hơn.
Nhờ đó, công viên không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí mà còn phát huy vai trò là “lá phổi xanh” của khu vực, góp phần cải thiện môi trường sống trong bối cảnh mật độ dân cư và phương tiện giao thông ngày càng gia tăng.