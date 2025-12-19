Chiêm ngưỡng cầu đi bộ hình cây đàn trong công viên trung tâm Hà Nội

Nằm giữa hai tuyến phố Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu, Công viên Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) với diện tích hơn 42.000 m² được ví như “hòn ngọc xanh” của Hà Nội, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa không khí và tạo không gian sinh hoạt công cộng cho người dân khu vực. Trải qua nhiều năm khai thác, công viên dần bộc lộ những dấu hiệu xuống cấp, không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao.