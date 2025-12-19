Chiêm ngưỡng cầu đi bộ hình cây đàn trong công viên trung tâm Hà Nội

Nằm giữa hai tuyến phố Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu, Công viên Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) với diện tích hơn 42.000 m² được ví như “hòn ngọc xanh” của Hà Nội, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa không khí và tạo không gian sinh hoạt công cộng cho người dân khu vực. Trải qua nhiều năm khai thác, công viên dần bộc lộ những dấu hiệu xuống cấp, không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao.
Từ tháng 2/2025, dự án cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô được triển khai với mục tiêu nâng cấp toàn diện hạ tầng, cảnh quan và các tiện ích phục vụ cộng đồng. Dự án bao gồm hàng loạt hạng mục như gia cố kè hồ, san nền các khu vực trũng thấp, làm mới lối đi dạo, khu sinh hoạt chung, lan can quanh hồ, cầu đi bộ, chòi nghỉ, khu tập thể dục và hệ thống chiếu sáng.
Việc cải tạo không chỉ dừng ở sửa chữa đơn lẻ mà được thực hiện đồng bộ, hướng tới xây dựng một công viên hiện đại, an toàn và giàu bản sắc.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau khoảng 10 tháng thi công, diện mạo công viên Nghĩa Đô thay đổi rõ rệt. Nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện, không gian trở nên thông thoáng, gọn gàng hơn, từng bước hình thành một tổng thể mới mẻ, khác hẳn hình ảnh cũ kỹ trước đây.
Điểm nhấn nổi bật của dự án là cây cầu đi bộ bắc qua hồ điều hòa, được thiết kế mô phỏng hình dáng cây đàn tính tẩu.
Công trình này không chỉ mang chức năng kết nối các khu vực trong công viên mà còn tạo dấu ấn kiến trúc độc đáo, góp phần làm phong phú thêm không gian cảnh quan.
Đàn tính tẩu là loại nhạc cụ tiêu biểu của đồng bào dân tộc Thái, gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh và sinh hoạt cộng đồng. Việc đưa hình ảnh cây đàn vào thiết kế cầu đi bộ được xem là cách kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ kiến trúc, tạo sự giao thoa giữa truyền thống và không gian đô thị hiện đại.
Theo thiết kế, cầu đi bộ có chiều dài 102m, rộng 3m, sử dụng kết cấu thép định hình, móng và trụ bằng bê tông cốt thép, lan can thép hai bên. Công trình được bố trí hệ thống đèn LED trang trí, giúp cây cầu trở nên nổi bật khi về đêm.
Mặt cầu được làm hoàn toàn bằng tấm nhựa giả gỗ trên sàn thép tấm, vừa đảm bảo độ bền, vừa tạo cảm giác thân thiện cho người đi bộ. Đây được kỳ vọng sẽ là điểm dừng chân, ngắm cảnh và check-in của người dân khi công viên mở cửa trở lại.
Sau thời gian dài cải tạo, các đoạn kè quanh hồ từng bị sụt lún, hư hỏng đã được xử lý triệt để; bậu đá granit ven hồ được đánh bóng, nạo vét khu vực bờ hồ, đồng thời đổ đất, san nền ở những vị trí thấp nhằm hạn chế ngập úng.
"Trước đây, công viên xuống cấp nhiều, buổi tối đi bộ cũng hơi lo. Nhìn công viên bây giờ khang trang hơn hẳn, nhất là cây cầu mới rất đẹp, tôi chỉ mong công viên sớm mở cửa để người dân vào sinh hoạt”, một người dân ở phường Cầu Giấy chia sẻ.
Theo ghi nhận, toàn bộ đá lát đường trong công viên đã được thay mới; hệ thống chiếu sáng được cải tạo đồng bộ, bổ sung đèn năng lượng mặt trời ven hồ, lắp đặt camera giám sát và màn hình điều khiển nhằm tăng cường an ninh, an toàn.
Nhiều công trình vui chơi, chòi nghỉ mát, khu tập thể dục đang trong giai đoạn hoàn thiện, tạo thêm điểm nhấn kiến trúc và tiện ích cho người dân. Hiện toàn bộ công viên vẫn được quây tôn, chưa mở cửa để đảm bảo an toàn thi công.
Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Công viên Nghĩa Đô được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân Thủ đô. Đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong tháng 12, kịp phục vụ người dân dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.