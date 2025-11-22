Mục sở thị khu đất làm công viên, quảng trường nhạc nước ở phía Tây Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục công trình phục vụ công cộng thuộc Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông. Đây là bước đi quan trọng nhằm đưa khu vực phía Tây Thủ đô hình thành một không gian xanh quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thư giãn của người dân.
Dự án được thực hiện tại phường Kiến Hưng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội làm chủ đầu tư.
Về quy mô, dự án sẽ được đầu tư hoàn chỉnh từ khâu giải phóng mặt bằng đến hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm san nền, đào hồ điều hòa, hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và hệ thống phòng cháy chữa cháy. Công viên sẽ sở hữu nhiều hạng mục chức năng và kiến trúc cảnh quan độc đáo, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn của khu vực.
Các hạng mục nổi bật có thể kể đến như các cổng chào và quảng trường lớn, công trình vui chơi giải trí, không gian cảnh quan, tiểu cảnh. Đặc biệt, công viên sẽ có loạt hạng mục đáng chú ý như quảng trường nhạc nước, quảng trường văn hóa - lễ hội, quảng trường sự kiện, khu trượt ván, chòi ngắm cảnh ven hồ, cầu mê cung, nhà gỗ trẻ em, bến tàu, vườn Nhật, vườn truyền thống và khu trưng bày sinh vật cảnh.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu đất thực hiện dự án hiện vẫn được quây tôn kín nhiều mặt.
Bên trong, cỏ dại mọc cao đến ngang người, nhiều gốc cây khô đổ rạp. Một số đoạn trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt và vật liệu bỏ đi.
Ở vài vị trí, các khối bê tông cũ và nền gạch xám còn sót lại từ quá trình sử dụng trước đây nằm ngổn ngang.
Phía bên ngoài hàng rào tôn, một số hộ dân tận dụng khoảng trống gần cổng dự án để dựng quán nước tạm, xe đẩy bán hàng hoặc để vật dụng.
“Khu này để không nhiều năm rồi, nhìn mà tiếc. Mỗi chiều tôi đưa cháu đi dạo cũng chỉ quanh quẩn trên vỉa hè. Nếu công viên được làm đúng như quy hoạch, có hồ, có cây xanh thì người dân chúng tôi mừng lắm”, bà Nguyễn Thị Hoa, ở đường Hà Trì nói.
“Chúng tôi mong có một nơi để thể dục, đi bộ, nhất là cho người già và trẻ nhỏ. Nghe nói có cả quảng trường nhạc nước, khu vui chơi nữa thì quá tốt. Hy vọng dự án sớm triển khai để khu vực bớt nhếch nhác”, một người dân ở phường Kiến Hưng chia sẻ.
Công viên Hà Đông vốn được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt quy hoạch từ năm 1998, với tổng diện tích khoảng 98 ha. Sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, thành phố giao cho quận Hà Đông cũ triển khai ba phần chính: khu liên hiệp thể dục thể thao rộng hơn 25 ha, khu công viên cây xanh - văn hóa gần 53 ha và khu chung cư cùng trung tâm thương mại quốc tế Booyoung Kiến Hưng hơn 11 ha.
Việc dự án được tái khởi động lần này mở ra kỳ vọng đưa khu vực trở thành không gian công cộng hiện đại, đáp ứng mong mỏi nhiều năm của người dân địa phương.