Công viên Nghĩa Đô 'lột xác', xuất hiện cầu đi bộ hình cây đàn độc đáo

Dù toàn bộ công viên vẫn đang được quây tôn để đảm bảo an toàn, song nhiều hạng mục đã cơ bản thành hình. Những tuyến đường đi bộ lát mới, các bồn hoa được chỉnh trang, không gian ven hồ được xử lý chống sụt lún. Đặc biệt, nổi bật nhất là hình dáng một cây cầu đi bộ uốn lượn độc đáo vắt ngang hồ, thu hút sự chú ý của người dân.