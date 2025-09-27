Công viên Nghĩa Đô 'lột xác', xuất hiện cầu đi bộ hình cây đàn độc đáo

Với diện tích hơn 42.000 m², nằm trên trục giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu, công viên Nghĩa Đô được ví như “hòn ngọc xanh” của khu vực trung tâm Thủ đô. Sau nhiều năm khai thác, nhiều hạng mục tại đây đã xuống cấp, khiến nhu cầu cải tạo trở nên cấp thiết.
Tháng 2/2025, dự án cải tạo, sửa chữa công viên Nghĩa Đô khởi công. Mục tiêu đặt ra là xây dựng lại diện mạo công viên khang trang, đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.
Dù toàn bộ công viên vẫn đang được quây tôn để đảm bảo an toàn, song nhiều hạng mục đã cơ bản thành hình. Những tuyến đường đi bộ lát mới, các bồn hoa được chỉnh trang, không gian ven hồ được xử lý chống sụt lún. Đặc biệt, nổi bật nhất là hình dáng một cây cầu đi bộ uốn lượn độc đáo vắt ngang hồ, thu hút sự chú ý của người dân.
Trong không gian xanh mát của công viên Nghĩa Đô, cây cầu với dáng dấp một cây đàn hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật.
Cầu dài khoảng 102m, rộng 3m, toàn bộ khung bằng thép định hình, trụ và móng được gia cố bằng bê tông cốt thép chắc chắn.
Hai bên lan can bằng thép, bề mặt lát tấm nhựa giả gỗ trên nền thép tấm, vừa hiện đại, vừa tạo cảm giác gần gũi. Đặc biệt, hệ thống đèn LED trang trí dọc cầu hứa hẹn sẽ biến nơi đây thành điểm check-in lung linh khi màn đêm buông xuống.
Theo quan sát, nhà thầu đang huy động nhiều máy móc và nhân lực để gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Ven hồ, những đoạn kè sụt lún được xây dựng lại, phần bậc đá granito được đánh bóng, nhiều khu vực trũng thấp được san lấp, nâng nền.
Công viên cũng được bổ sung hệ thống chiếu sáng đồng bộ, thay thế bóng hỏng, lắp thêm đèn năng lượng mặt trời tại nhiều vị trí. Hệ thống camera giám sát và màn hình điều khiển cũng đang được lắp dựng, nhằm tăng cường tính an toàn và tiện ích cho người dân khi công viên mở cửa trở lại.
“Tôi đi ngang qua thấy cây cầu hình cây đàn rất lạ mắt. Khi công viên hoàn thành, chắc chắn tôi sẽ đưa các con vào đây vui chơi, vừa có không gian tập thể dục, vừa có chỗ chụp ảnh đẹp”, anh Huỳnh Thành Đạt, ở Cầu Giấy chia sẻ.
Theo kế hoạch, việc cải tạo, sửa chữa công viên Nghĩa Đô hoàn thành trong năm 2025. Sau khi hoàn thành, công viên Nghĩa Đô sẽ được “thay da, đổi thịt” toàn bộ nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của nhân dân.