Sông Tô Lịch nhìn từ trên cao trước khi 'lột xác' thành công viên xanh

“Nhìn sông trong hơn và sạch hơn một chút, chúng tôi mừng lắm. Khi dự án bắt đầu, tôi hy vọng hai bên bờ sẽ có đường đi bộ rộng rãi và không gian xanh để cả gia đình thư giãn, tập thể dục”, bà Tạ Minh Thảo, 62 tuổi, sinh sống ở phường Thanh Liệt chia sẻ.