Nước sông Tô Lịch trong xanh trở lại sau cảnh cạn trơ đáy, cá chết bốc mùi

Anh Đào Mạnh Đạt chia sẻ: “Vài ngày trước, thấy nước sông Tô Lịch đang trong xanh rồi bất ngờ hạ thấp, nhiều đoạn cạn trơ đáy, lộ cả bùn và rác thải, tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao. Sau đó mới biết các sông, hồ ở Hà Nội được hạ mực nước để phòng chống bão. Đến sáng nay thấy sông Tô Lịch lại trong xanh trở lại, tôi rất mừng và hy vọng với sự nỗ lực của thành phố, dòng sông này sẽ được hồi sinh hoàn toàn".