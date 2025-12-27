Ông Zelensky tới Mỹ thảo luận với ông Trump về vấn đề lãnh thổ

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky diễn ra trong bối cảnh thoả thuận hoà bình gồm 20 điểm do Washington soạn thảo cùng với thoả thuận đảm bảo an ninh giữa Mỹ và Ukraine đang dần tiến tới đồng thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ 4 trong năm nay, ông Zelensky tới Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump nhằm giải quyết vấn đề xung đột tại Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, nhiều điều có thể quyết định trước năm mới, các vấn đề nhạy cảm, bao gồm tình hình vùng Donbas và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, sẽ nằm trong nội dung thoả thuận. Ông khẳng định đây đều là những chủ đề then chốt trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Nga hiện yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực phía đông vùng Donetsk mà lực lượng Nga chưa kiểm soát hoàn toàn, nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbas, gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Trong khi đó, Kiev muốn chấm dứt giao tranh dọc theo các tuyến chiến sự hiện nay.

Theo các nguồn tin, Mỹ đã đề xuất thành lập một khu kinh tế tự do như một phần của giải pháp thỏa hiệp nếu Ukraine rút khỏi khu vực nói trên, dù cơ chế hoạt động cụ thể của đề xuất này vẫn chưa rõ ràng.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, bất kỳ sự thỏa hiệp nào liên quan đến lãnh thổ đều cần được người dân Ukraine quyết định, thông qua một cuộc trưng cầu ý dân tiềm năng. Ông cũng cho biết một thỏa thuận đảm bảo an ninh giữa Ukraine và Mỹ gần như đã hoàn tất, trong khi bản dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm đã hoàn thành khoảng 90%.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và ông Zelensky. Trước đó, ông Trump từng bày tỏ sự không hài lòng với tiến độ chậm chạp của các nỗ lực ngoại giao, song để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Zelensky nếu có triển vọng đạt được bước đột phá.

Về phía Nga, Điện Kremlin cho biết Moscow đã nhận được các đề xuất của Mỹ và đang trao đổi với phía Washington, nhưng từ chối bình luận công khai để tránh làm ảnh hưởng tới tiến trình đàm phán.