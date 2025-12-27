Cận cảnh sân khấu Sen Hồng trước ngày thành bãi giữ xe metro

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày cuối năm, khu vực sân khấu Sen Hồng thuộc khu B công viên 23 Tháng 9 (TP.HCM) gần như vắng bóng người. Công trình từng là điểm tổ chức các hoạt động văn hóa này bị bỏ hoang từ năm 2019; phần mặt bằng phía trên xuống cấp, cỏ mọc xen kẽ, nhiều hạng mục bong tróc, hư hỏng do không được sử dụng trong thời gian dài.
Bên dưới sân khấu là tầng hầm từng được khai thác làm khu mua sắm, ẩm thực và bãi giữ xe theo hợp đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất ký kết. Hiện tầng hầm vẫn được sử dụng làm bãi giữ xe, trong khi không gian phía trên gần như bị “lãng quên”.
Trước nhu cầu gửi xe để đi metro tại khu vực trung tâm ngày càng tăng, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc tổ chức bãi giữ xe tạm phục vụ hành khách tiếp cận ga ngầm Bến Thành (tuyến metro Bến Thành – Tham Lương). Theo phương án thống nhất, bãi giữ xe sẽ được bố trí trên mặt bằng sân khấu Sen Hồng.
Chủ tịch UBND TP.HCM giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tổ chức giữ xe máy tạm thời tại khu vực sân khấu Sen Hồng. Vị trí này cách bãi giữ xe hiện hữu khoảng 350 m và được đánh giá thuận lợi hơn cho việc tiếp cận ga ngầm Bến Thành so với nhiều phương án từng được xem xét trước đó.
Theo Sở Xây dựng, sân khấu Sen Hồng có lợi thế về kết nối giao thông, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận các lối xuống ga Bến Thành. Khu vực xung quanh đã được trang bị đầy đủ đèn tín hiệu, vạch kẻ cho người đi bộ, góp phần bảo đảm an toàn và lưu thông thông suốt.
Tuy vậy, cơ quan chuyên môn cho rằng phương án này có thể ảnh hưởng nhất định đến cảnh quan công viên 23 Tháng 9. Việc bố trí bãi giữ xe tại sân khấu Sen Hồng cũng cần thời gian triển khai do phải lập, thẩm định và phê duyệt đề án khai thác hạ tầng công viên theo quy định hiện hành.
Trước đó, ngày 27/12/2024, UBND TP.HCM giao lực lượng Thanh niên xung phong tổ chức bãi giữ xe tạm tại khu A công viên 23 Tháng 9 phục vụ hành khách đi tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. Bãi giữ xe này vận hành hiệu quả và thường xuyên kín chỗ do nhu cầu gửi xe tăng cao.
Do điều chỉnh quy hoạch và phương án khai thác không gian công viên, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đề xuất chuyển bãi giữ xe sang khu B công viên 23 Tháng 9. Trong đó, sân khấu Sen Hồng - công trình bỏ hoang nhiều năm được chọn để tận dụng quỹ đất sẵn có, đáp ứng nhu cầu gửi xe của hành khách đi metro tại khu vực trung tâm.