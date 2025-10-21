Bãi giữ xe quá tải, người dân chật vật gửi xe để đi Metro

(VTC News) -

Sau nhiều tháng vận hành, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang dần trở thành phương tiện giao thông quen thuộc của người dân TP.HCM. Lượng hành khách tăng nhanh từng ngày, đặc biệt vào khung giờ cao điểm sáng và chiều. Tuy nhiên, nhiều hành khách phản ánh về tình trạng quá tải tại các bãi giữ xe ở hầu hết các nhà ga.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, các bãi giữ xe Metro luôn trong tình trạng quá tải.

Chen chúc gửi xe từ sáng sớm

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News tại các ga Bến Thành, Bình Thái, Khu Công nghệ cao, Suối Tiên và Đại học Quốc gia cho thấy, từ khoảng 7h sáng, các bãi giữ xe đã kín chỗ. Nhiều nơi phải treo bảng “ngừng nhận xe” dù mới đầu giờ làm việc.

Tại ga Bến Thành - điểm đầu của tuyến Metro số 1, hàng dài xe máy xếp hàng chờ vào bãi ngay từ sớm. Nhân viên trông giữ liên tục di chuyển, sắp xếp lại từng hàng xe để tận dụng tối đa diện tích. Dù vậy, chỉ đến khoảng 7h30, bãi đã chật kín.

“Tôi phải đi làm từ 6h30, nếu trễ là không còn chỗ gửi. Có hôm phải chạy vòng quanh tìm bãi, mất gần nửa tiếng mới xong”, anh Nguyễn Quang Văn, nhân viên văn phòng làm việc tại phường Sài Gòn, chia sẻ.

Tình trạng tương tự diễn ra tại ga Bình Thái (TP Thủ Đức cũ). Khu vực giữ xe trong nhà ga thường xuyên kín chỗ, buộc hàng trăm phương tiện phải gửi tại các bãi tạm bên ngoài, cách ga vài trăm mét. Nhiều người phải đi bộ xa, gây bất tiện, nhất là những ngày mưa.

Bảng ngưng nhận xe được dựng lên từ rất sớm, nhiều người phải loay hoay tìm bãi giữ xe để kịp giờ đi làm.

“Có hôm tôi phải gửi xe ở bãi ngoài đường Võ Văn Ngân, cách ga hơn 400m. Mỗi lần mưa là ướt hết người, chưa kể giá giữ xe ở ngoài cao hơn” chị Lê Tú Vy, nhân viên văn phòng làm việc tại phường Linh Xuân, nói.

Ghi nhận tại khu vực ga Đại học Quốc gia - nơi tập trung đông sinh viên và người đi làm quanh khu vực Linh Xuân luôn trong tình trạng quá tải. Từ 7h30 sáng, các lối vào bãi xe đều ken đặc phương tiện.

Phương Thảo, sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế - Luật, cho biết: “Nếu đến sau 8h là chắc chắn không còn chỗ trong bãi. Em phải gửi ở ngoài, giá 10.000 đồng/lượt, trong khi ở bãi chính thức chỉ 4.000 đồng”.

Theo nhân viên trông xe tại ga Đại học Quốc gia, lượng phương tiện bắt đầu dồn đến nhiều từ 6h45 và nhanh chóng đầy bãi trong vòng nửa tiếng. “Từ 7h30, chúng tôi chỉ nhận xe ra - vào luân phiên. Khi nào có xe rời bãi mới có chỗ cho xe khác vào”, người này nói.

Bãi giữ xe nhà ga Bến Thành luôn chật kín, không còn chỗ trống.

Không chỉ người đi làm, sinh viên mà cả người dân đi tham quan, dạo chơi vào cuối tuần cũng gặp cảnh tương tự. Các bãi giữ xe chính thức do lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM quản lý luôn trong tình trạng “cháy chỗ”, trong khi nhiều bãi xe tự phát mọc lên quanh nhà ga thu phí cao gấp đôi, thậm chí gấp ba so với quy định.

Một số người dân phản ánh, việc bãi xe quá tải kéo theo tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe tự phát, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân chuyển sang phương tiện công cộng kết nối

Để tránh cảnh vòng vèo tìm chỗ gửi xe, nhiều người chọn đi xe ôm công nghệ hoặc xe buýt đến nhà ga Metro. Theo chia sẻ của hành khách, việc sử dụng phương tiện công cộng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giảm áp lực cho các bãi giữ xe.

Anh Hoàng Đức Dương (ngụ TP Thủ Đức) cho biết thường sử dụng tuyến xe buýt điện 168 (Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Ngã tư Bình Thái) để di chuyển đến ga Thủ Đức, sau đó đi Metro đến ga Ba Son để làm việc.

“Trước đây tôi cũng dùng xe máy để đến ga, nhưng thời gian gần đây các bãi giữ xe thường xuyên kín chỗ nên tôi chuyển sang đi buýt điện. Xe mát, sạch, lại đúng giờ, tiết kiệm được nhiều thời gian”, anh Dương chia sẻ.

Ga Bình Thái, khu vực giữ xe trong nhà ga đã kín chỗ, nhiều xe buộc phải gửi ở các bãi xe phía xa bên ngoài.

Tuy vậy, không phải khu vực nào cũng có tuyến buýt kết nối trực tiếp với Metro. Ở một số ga như Khu Công nghệ cao hoặc Suối Tiên, người dân vẫn phải di chuyển bằng xe cá nhân để đến ga, dẫn đến tình trạng dồn ứ phương tiện mỗi buổi sáng.

“Metro thì nhanh, nhưng để gửi được chiếc xe trước khi lên tàu lại tốn nhiều thời gian hơn cả quãng đường di chuyển”, anh Trần Đức Hùng, công nhân làm việc tại khu vực Xa lộ Hà Nội, nói. “Có hôm tôi phải gửi xe cách ga gần 500m, đi bộ lại trễ giờ làm”.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, tuyến Metro số 1 đã đón hơn 13,7 triệu lượt khách. Con số này dự kiến còn tăng khi tuyến chính thức vận hành toàn bộ và mở rộng kết nối với các khu dân cư mới, tuyến buýt trung chuyển.

Các chuyên gia giao thông đánh giá, để Metro phát huy hiệu quả, TP.HCM cần sớm hoàn thiện hạ tầng kết nối, đặc biệt là hệ thống bãi giữ xe quy mô đủ lớn. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng phụ trợ không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng.

Theo quan sát, tất cả các bãi xe tại đây cũng rơi vào tình trạng quá tải.

Theo đề xuất từ một số địa phương có thể nghiên cứu bố trí các bãi giữ xe vệ tinh quanh nhà ga, liên kết với hệ thống xe buýt hoặc xe điện mini trung chuyển. Bên cạnh đó, cần có cơ chế kiểm soát giá giữ xe hợp lý, tránh tình trạng thu phí cao tại các bãi tự phát.

Tuy nhiên, trong khi chờ giải pháp tổng thể, nhiều người dân vẫn chọn cách đi làm sớm hơn bình thường để kịp gửi xe, lên tàu Metro.