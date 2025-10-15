TP.HCM lập Hội đồng thẩm định dự án metro hơn 4 tỷ USD đi Cần Giờ

(VTC News) -

UBND TP.HCM đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận nhà đầu tư với dự án tuyến metro nối trung tâm TP.HCM – Cần Giờ, do Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đề xuất.

Theo Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường ký ban hành, Hội đồng thẩm định có 18 thành viên, do Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh làm Chủ tịch Hội đồng.

Tuyến metro nối trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ sẽ nối từ Quận 7 (cũ) chạy song song cao tốc Bến Lức - Long Thành, rẽ vào đường Rừng Sác đến Cần Giờ. (Ảnh: Lương Ý)

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đề xuất theo quy định, trình UBND TP xem xét, quyết định.

Quyết định cũng yêu cầu các thành viên là đại diện Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn; chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định thuộc chuyên ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị đang quản lý. Yêu cầu phải có chính kiến về việc thống nhất/không thống nhất với việc thực hiện dự án trong phạm vi thuộc chức năng, nhiệm vụ.

Đặc biệt lưu ý đánh giá tác động đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và phương án sử dụng đất rừng phòng hộ trong phạm vi dự án.

Riêng Sở Xây dựng TP.HCM có nhiệm vụ đưa ra ý kiến thẩm định, đánh giá tính pháp lý, sự cần thiết và quy mô đầu tư của dự án; xem xét các yếu tố bảo đảm tính khả thi và hiệu quả theo quy định chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Sở cần lưu ý các ý kiến liên quan đến giao thông vận tải, công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, vật liệu xây dựng và hạ tầng kỹ thuật; đánh giá năng lực của nhà đầu tư cũng như việc đáp ứng yêu cầu về suất đầu tư trên diện tích đất theo quy chuẩn và quy định hiện hành.

Cần Giờ đang là khu vực thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư với khu đô thi lấn biển gần 3.000 ha cùng các dự án hạ tầng nổi bật. (Ảnh: Lương Ý)

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng có nhiệm vụ xem xét sự phù hợp của công nghệ, quy mô, công suất, thiết kế kỹ thuật; hiệu quả kinh tế - xã hội và tác động của dự án đối với sự phát triển của địa phương theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Đồng thời đánh giá sự phù hợp của dự án với hiện trạng và kế hoạch đầu tư xây dựng giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật khu vực cùng các vấn đề có liên quan.

Sở Tài chính có ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý thẩm định chủ trương đối với dự án; sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, quy mô, thời hạn đầu tư. Việc bảo đảm thực hiện dự án gồm các thủ tục đầu tư, vốn chủ sở hữu, vốn huy động; các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án như tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện và khả năng huy động vốn.

Sở Tài chính cũng chủ trì, phối hợp với các đơn vị thẩm định năng lực tài chính, để bảo đảm thực hiện dự án và các điều kiện khác theo quy định.

Dự án tuyến metro nối trung tâm TP.HCM – Cần Giờ do Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 102.370 tỷ đồng (tương đương 4,09 tỷ USD).

Metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ được xem là trục giao thông chiến lược, vừa phục vụ phát triển đô thị biển Cần Giờ, vừa kết nối du lịch, dịch vụ, logistics và dân sinh.

Khi hoàn thành tuyến metro này, thời gian di chuyển từ khu vực Phú Mỹ Hưng đến Cần Giờ sẽ rút ngắn còn khoảng 16 phút.