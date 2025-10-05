Vingroup đề xuất làm đường vượt biển từ Cần Giờ đi Vũng Tàu

(VTC News) -

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, đề xuất chấp thuận cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu theo hình thức BT (Xây dựng- Chuyển giao).

Theo doanh nghiệp, tuyến đường vượt biển này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong TP.HCM, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Cần Giờ cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km hiện chỉ lưu thông qua phà Bình Khánh về trung tâm TP và kết nối với Vũng Tàu cũng bằng phà Vũng Tàu - Cần Giờ.

Sau khi TP.HCM sáp nhập 2 địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp ngày càng cấp thiết, nhất là kết nối giữa khu vực ven biển. Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái, nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

Ngày 11/6/2025, Thủ tướng ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong đó xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nối nội vùng - liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

"Trong tinh thần đồng hành hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm, Vingroup đề nghị UBND TP.HCM cho phép công ty nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT. Tập đoàn cam kết đồng hành, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển TP.HCM", văn bản của Vingroup nêu.

Bộ Xây dựng cũng vừa có văn bản (số 10632) gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, trả lời kiến nghị của cử tri TP gửi tới sau kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa XV. Cử tri kiến nghị Chính phủ sớm đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế, đồng thời xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP.HCM - Bà Rịa - Bình Dương, nhằm phát huy thế mạnh kết nối giao thông phục vụ xuất nhập khẩu và logistics.

Không chỉ là lá phổi xanh của TP.HCM, Cần Giờ cũng đang trong giai đoạn bức phá với hàng loạt công trình hạ tầng, trong đó có dự án lấn biển 2.870ha vốn vốn đầu tư 11 tỷ USD.

Trả lời cử tri về đề xuất xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu, Bộ Xây dựng thông tin đây là tuyến thuộc phạm vi TP.HCM, không nằm trong hệ thống quốc lộ hay cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý.

Bộ đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có ý kiến với UBND TP.HCM, để nghiên cứu, cập nhật dự án cầu nối này vào quy hoạch TP.HCM sau sáp nhập, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, đồng thời chủ trì tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Khu vực Cần Giờ có vị trí chiến lược là trung tâm kinh tế Đông Nam của TP.HCM. Trong tương lai có nhiều dự án quan trọng dẫn về Cần Giờ.

Tại Cần Giờ, Vingroup vừa khởi công Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng diện tích 2.870ha vào tháng 4 vừa qua. Dự án nằm tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ cũ).

Dự án được đánh giá có tầm ảnh hưởng không chỉ với TP.HCM mà còn tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực Đông Nam Bộ, mở ra tầm nhìn đột phá về phát triển kinh tế biển ở cấp quốc gia.

Ngoài việc đề xuất làm cầu vượt biển Cần Giờ, Vingroup cũng đang đề xuất tuyến đường sắt cao tốc Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ với tốc độ thiết kế 350 km/h, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Phú Mỹ Hưng xuống Cần Giờ chỉ còn 12 phút.

Trong tương lai, Cần Giờ cũng sẽ kết nối thuận lợi với sân bay quốc tế Long Thành, theo Quốc lộ 51 vào cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Năm 2026, cầu Bình Khánh sẽ khởi công, kết nối từ Cần Giờ về trung tâm TP, thay thế và giảm tải cho phà Bình Khánh hiện tại.

Cầu Cần Giờ nối Vũng Tàu cũng dự kiến đầu tư, rút ngắn hành trình từ Vũng Tàu đến Cần Giờ chỉ còn 10 phút.