Khám phá chuỗi Hội thảo 'Là con gái thật tuyệt' cho bạn gái tuổi teen Cần Thơ

(VTC News) -

Nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về bảo vệ và giáo dục sức khỏe sinh sản (SKSS) cho trẻ em gái vị thành niên, từ ngày 14 -20/12/2025, Diana phối hợp cùng Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Cục Bà mẹ & Trẻ em – Bộ Y tế và Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ tổ chức chuỗi hội thảo “Là Con gái thật tuyệt” với sự tham gia của hơn 8.000 nữ sinh THCS trên địa bàn thành phố.

Học về tuổi dậy thì theo cách “riêng”

Không còn không khí khô khan của một buổi học lý thuyết, chuỗi hội thảo “Là Con gái thật tuyệt” được tổ chức trong không gian “tuổi teen” tràn ngập bóng bay, âm nhạc, trò chơi tương tác, quà tặng và tiếng cười.

Điểm đặc biệt của chương trình là nội dung truyền thông được Cục Bà mẹ & Trẻ em xây dựng, bảo đảm tính chính xác, khoa học và phù hợp với lứa tuổi. Đồng thời, đội ngũ chuyên gia y tế hàng đầu trực tiếp trò chuyện cởi mở, gần gũi, giúp các em hiểu rõ những thay đổi tâm – sinh lý tuổi dậy thì, cách chăm sóc vệ sinh cơ thể.

Trong khuôn khổ các buổi hội thảo, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn nữ sinh về quyền được bảo vệ, cùng các kênh hỗ trợ khi gặp khó khăn, nguy cơ bạo lực, xâm hại hoặc cần tư vấn tâm lý.

Nữ sinh hào hứng tham gia chia sẻ, thảo luận với chuyên gia về các vấn đề tuổi dậy thì đang gặp phải.

Em Trâm Anh, trường Trung Hưng, TP Cần Thơ, chia sẻ: “Trước đây thì em khá là lo lắng và sợ hãi khi đối diện với sự khác đi của cơ thể mình, hay những lần bản thân mình có tính khí thất thường. Tuy nhiên, qua lời giải đáp của chuyên gia hôm nay, em biết đó là một dấu hiệu tự nhiên ở lứa tuổi dậy thì. Em hiểu rõ hơn về cơ thể mình, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chăm sóc vệ sinh cá nhân và bảo vệ bản thân khỏi bạo lực và xâm hại một cách chủ động.”

Chương trình nhận được sự ủng hộ và đánh giá tích cực từ giáo viên, học sinh, bổ trợ những kiến thức thực tiễn cho học sinh bên cạnh chương trình học chính khóa.

Ông Phạm Thế Soạn - hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thạnh 1 (xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) - đánh giá cao nội dung tuyên truyền của hội thảo. “Tuổi dậy thì có nhiều biến đổi nhanh chóng về tâm sinh lí, vì thế các em gái rất cần được cung cấp kiến thức về tâm sinh lí. Chương trình cũng triển khai “Góc nữ sinh” ngay tại phòng y tế của nhà trường - nơi các em có thể tìm đọc tài liệu về giáo dục giới tính và chúng tôi hỗ trợ giải quyết các vấn đề các em gặp phải khi ở trường”.

Góc nữ sinh – Hỗ trợ thiết thực hằng ngày

Bên cạnh các buổi hội thảo, chương trình còn triển khai Góc nữ sinh học đường – một không gian hỗ trợ dành riêng cho nữ sinh trong môi trường học tập hằng ngày.

Tại đây, nữ sinh được tiếp cận tài liệu giáo dục giới tính, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp lứa tuổi do Bộ Y tế ban hành. Đồng thời, Góc nữ sinh cũng hỗ trợ sản phẩm vệ sinh trong những tình huống” bất ngờ” trong giờ học.

Góc nữ sinh tại phòng y tế trường học cung cấp tài liệu chăm sóc SKSS dành cho nữ sinh.

Mô hình “Góc nữ sinh” học đường sẽ được nhân rộng tại 20 tỉnh thành phố, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên cả nước với hơn 100,000 nữ sinh thụ hưởng trong năm 2026. Đây là bước đi quan trọng kết nối hoạt động truyền thông học đường với hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em hiện hành, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả lâu dài.

Diana phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam mở rộng Góc nữ sinh đến trường học các xã biên giới đất liền.

Ông Takahiro Okada – Tổng Giám đốc Diana Unicharm – chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe sinh sản là nền tảng quan trọng giúp nữ sinh tự tin, khỏe mạnh và năng động. Với chương trình xã hội “Là Con gái thật tuyệt”, Diana đồng hành cùng gia đình, nhà trường và ngành y tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nữ sinh Việt Nam.”

Với hơn 25 năm phát triển đồng hành cùng phụ nữ Việt, Diana – thành viên của Tập đoàn Unicharm Nhật Bản – nỗ lực mang đến các sản phẩm chất lượng vượt trội. Đồng thời, Diana luôn kiên trì phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong đó giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ em gái vị thành niên là một trong những lĩnh vực ưu tiên, chắp cánh nữ sinh Việt tự tin vươn xa.