Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/12/2025 - XSVL 19/12

XSVL 19/12. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 19/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 19/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/12/2025 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 19/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn nhưng sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.