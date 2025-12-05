Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 5/12/2025 - XSVL 5/12

XSVL 5/12. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 5/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 5/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 5/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 5/12/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ Sáu ngày 5/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- XSMN thứ 3 thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- XSMN thứ 4 thực hiện quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 thực hiện quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- XSMN thứ 6 thực hiện quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 thực hiện quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 5/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.