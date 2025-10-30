Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 31/10/2025 - XSVL 31/10

XSVL 31/10. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 31/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 31/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Vĩnh Long gồm có các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trùng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải có giá trị 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải có giá trị 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải có giá trị 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải có giá trị 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: trùng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: trùng 2 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số (ngoại trừ các vé sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai do đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM sẽ quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 31/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.