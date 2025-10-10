Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 10/10/2025 - XSVL 10/10

XSVL 10/10. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 10/10/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 10/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 10/10 - Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay 10/10/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ Sáu ngày 10/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Vĩnh Long gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.

- Xổ số miền Nam thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 10/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.