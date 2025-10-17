Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/10/2025 - XSVL 17/10

XSVL 17/10. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/10/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 17/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 17/10 - Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/10/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ 6 ngày 17/10/2025

Xem thêm KQXSVL các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSVL 10/10, kết quả xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 10/10/2025

XSVL 10/10, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 10/10/2025.

- XSVL 3/10/2025

XSVL 3/10, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 3/10/2025.

- XSVL 26/9/2025

XSVL 26/9, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 26/9/2025.

- XSVL 19/9/2025

XSVL 19/9, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 19/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Vĩnh Long gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho những vé chỉ khác 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn) mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.