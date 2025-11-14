Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 14/11/2025 - XSVL 14/11

XSVL 14/11. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 14/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 14/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 14/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 14/11/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ Sáu ngày 14/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Nếu vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Nếu vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Có đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Có đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 14/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.