Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 7/11/2025 - XSVL 7/11

XSVL 7/11. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 7/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 7/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 7/11 - Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay 7/11/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ Sáu ngày 7/11/2025

Xem lại KQXS Vĩnh Long các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSVL 31/10, kết quả xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 31/10/2025

XSVL 31/10, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 31/10/2025.

- XSVL 24/10/2025

XSVL 24/10, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 24/10/2025.

- XSVL 17/10/2025

XSVL 17/10, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 17/10/2025.

- XSVL 10/10/2025

XSVL 10/10, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 10/10/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long cho loại vé số có 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Có 3 đài gồm Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có 3 đài gồm Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Có 3 đài gồm Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Có 3 đài gồm Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Có 3 đài gồm Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Có 4 đài gồm Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có 3 đài gồm Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 7/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.