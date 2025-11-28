Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 28/11/2025 - XSVL 28/11

XSVL 28/11. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 28/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 28/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 28/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 28/11/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ Sáu ngày 28/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng số ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre.

- XSMN thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- XSMN thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 28/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.