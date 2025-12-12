Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/12/2025 - XSVL 12/12

XSVL 12/12. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 12/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 12/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/12/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ Sáu ngày 12/12/2025

Xem lại kết quả XSVL các kỳ quay thưởng gần đây nhất

- XSVL 5/12, kết quả xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 5/12/2025

XSVL 5/12, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 5/12/2025.

- XSVL 28/11/2025

XSVL 28/11, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 28/11/2025.

- XSVL 21/11/2025

XSVL 21/11, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 21/11/2025.

- XSVL 14/11/2025

XSVL 14/11, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 14/11/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.