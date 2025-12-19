(VTC News) -

Ngày 19/12, tại trường THCS Chu Văn An (Hà Nội), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng tổ chức Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026). Đây là lần thứ 38, cuộc thi được phát động, tổ chức tại Việt Nam.

Bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ KH&CN, Phó Trưởng Ban thường trực tổ chức Cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: BTC)

Mỗi năm, Liên minh Bưu chính thế giới UPU thường chọn một vấn đề hết sức nổi bật, những vấn đề mang tính toàn cầu và đầy tính nhân văn để đưa ra chủ đề của cuộc thi. Năm nay, chủ đề của cuộc thi là “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”. Tiếng Anh: "Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world".

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban thường trực tổ chức Cuộc thi, cho biết, đây là một chủ đề vừa gần gũi vừa giàu tính thời sự. Thế giới số mang đến cho chúng ta khả năng liên lạc xuyên biên giới, học tập không giới hạn, tiếp cận tri thức tức thời. Song, chính trong không gian số rộng lớn ấy, con người càng dễ rơi vào cảm giác tách biệt, “mỗi người một màn hình”, thiếu đi sự lắng nghe, thấu cảm và sẻ chia trực tiếp.

“Chủ đề của cuộc thi nhắc chúng ta nhìn lại: Điều gì làm nên sự gắn kết người–với–người; làm sao để công nghệ trở thành cầu nối chứ không phải bức tường; và mỗi chúng ta, bằng một bức thư mộc mạc, có thể sưởi ấm, nâng đỡ nhau như thế nào”, bà Trần Thanh Hà chia sẻ.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi Viết thư quốc tế UPU 55 sẽ nhận bài từ ngày 19/12/2025 đến ngày 5/3/2026 (tính theo dấu Bưu điện). Học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi đều được dự thi. Bài dự thi dài không quá 800 từ, viết tay trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có dán tem, gửi thường qua đường Bưu điện về Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5 Hòa Mã, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các em học sinh trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ Lễ phát động, Ban Tổ chức cũng tổ chức Trao giải Nhì quốc tế Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025) cho em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Với chủ đề của Cuộc thi UPU lần thứ 54: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”, bức thư của em Phạm Đoàn Minh Khuê đã đạt giải Nhất Quốc gia và giải Nhì quốc tế. Từ niềm yêu mến tài năng điện ảnh của đạo diễn James Cameron qua các bộ phim nổi tiếng như Titanic và Avatar, Minh Khuê đã xây dựng một kịch bản phim về đại dương, lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường biển một cách tinh tế và sáng tạo.

Đây là lần thứ 19 học sinh Việt Nam đoạt giải quốc tế sau 37 năm tham gia. Em Phạm Đoàn Minh Khuê đã được Ban Tổ chức cuộc thi Quốc tế mời sang Dubai thuộc Các Tiểu vương Quốc Ả Rập Thống nhất nhận giải tại Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 28 vừa qua. Trong Lễ trao giải Nhì Quốc tế cuộc thi Viết thư UPU 54 tại Việt Nam, em được nhận giải thưởng 20 triệu đồng của Ban Tổ chức quốc gia và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các em học sinh trải nghiệm gửi thư. (Ảnh: BTC)

Sau Lễ phát động tại trường trường THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ, Hà Nội, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức hướng dẫn chủ đề tại một số địa phương để các em học sinh biết đến cuộc thi, tham gia tích cực, đạt chất lượng cao.