Tăng cường giáo dục thể chất và dinh dưỡng học đường

(VTC News) -

Thực hiện chủ trương “Tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới” theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục đang chú trọng triển khai một giải pháp then chốt: Nâng cao chất lượng dinh dưỡng học đường gắn với tăng cường giáo dục thể chất.

Đây không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, bởi nâng cao dinh dưỡng và thể chất cho học sinh chính là bước chuẩn bị cần thiết để xây dựng sức mạnh nguồn nhân lực cho tương lai.