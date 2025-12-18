Sập giàn giáo tại Nhà thi đấu Phú Thọ ở TP.HCM, một người tử vong

Công an phường Phú Thọ (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động này.

Khu vực xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 2 người thương vong. (Anh: H.H)

Trước đó, vào 18h chiều 17/12, một nhóm công nhân đang thi công sửa chữa tại Nhà thi đấu Phú Thọ, đường Lý Thường Kiệt (phường Phú Thọ) thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập. Các nhân chứng cho hay, tại hiện trường có một công nhân tử vong tại chỗ và một người khác bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã có mặt hiện trường đưa các nạn nhân ra ngoài.

Nạn nhân bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương cẳng chân trái.

Công an cũng khám nghiệm thi thể nạn nhân tử vong để tiến hành thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.