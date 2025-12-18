Cận cảnh siêu nút giao nối 3 cao tốc qua TP.HCM trước ngày thông xe kỹ thuật

Nút giao Mỹ Yên, trước đây thuộc tỉnh Long An, nay nằm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, là điểm kết nối 3 trục giao thông chiến lược gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM. Tổng vốn đầu tư của 3 tuyến lên tới hơn 115.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2022, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường liên kết giao thông giữa khu vực Tây Nam Bộ với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.