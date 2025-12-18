Giá xăng dầu chiều nay có thể tiếp tục giảm

(VTC News) -

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá các mặt hàng xăng, dầu trong nước chiều nay có thể tiếp tục được điều chỉnh giảm.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới giảm mạnh do lo ngại về nguồn cung.

Sáng 18/12, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 74,53 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 74,27 USD/thùng, dầu hoả là 81,15 USD/thùng, dầu diesel 0.05S-II là 79,10 USD/thùng, giảm hơn 4 USD/thùng so với tuần trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể giảm tiếp khoảng 370-480 đồng/lít, còn giá dầu diesel có thể giảm tiếp khoảng 600-700 đồng/lít.

Giá xăng dầu chiều nay dự báo đồng loạt giảm. (Ảnh minh hoạ: Công Hiếu).

Đồng tình quan điểm trên, lãnh đạo một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán, giá xăng dầu sẽ giảm tiếp trong kỳ điều hành ngày mai. Theo đó, giá xăng RON 95 có thể giảm từ 400- 480 đồng/lít; xăng RON 92 giảm từ 330- 370 đồng/lít; giá dầu diesel có thể giảm từ 600- 650 đồng/lít; dầu hoả giảm từ 650- 700 đồng/lít và dầu mazut giảm từ 200- 250 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ giảm 2 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên tăng.

Tại kỳ điều hành chiều 11/12, giá xăng E5 RON92 giảm 207 đồng/lít, không cao hơn 19.615 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, không cao hơn 20.082 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít, không cao hơn 18.154 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, không cao hơn 18.641 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 43 đồng/kg, không cao hơn 13.393 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 47 phiên điều chỉnh, gồm 21 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên điều chỉnh trái chiều.

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh

Sáng 18/12, giá dầu WTI ở mức 55,94 USD/thùng, tăng 1,63 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 60,60 USD/thùng, tăng 1,68 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều tăng mạnh sau lệnh phong tỏa tàu chở dầu Venezuela của Tổng thống Trump, gây lo ngại về rủi ro địa chính trị và gián đoạn nguồn cung.

Theo Reuters, giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa toàn diện đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Động thái cứng rắn từ Washington được nhận định làm gia tăng căng thẳng địa chính trị, trong bối cảnh thị trường đang đối mặt với nhiều lo ngại về nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Trước đó, giá dầu đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần năm năm, khi các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine ghi nhận tiến triển, làm dấy lên kỳ vọng phương Tây có thể nới lỏng trừng phạt đối với Moscow. Điều này có thể mở đường cho nguồn cung lớn hơn quay trở lại thị trường, vốn đang chịu sức ép từ nhu cầu suy yếu.

Tổng thống Trump trong tuyên bố hôm thứ Ba khẳng định sẽ chặn mọi tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, đồng thời cáo buộc giới lãnh đạo nước này là “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của lệnh phong tỏa vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt là cách Mỹ triển khai và phạm vi cưỡng chế, trong đó có khả năng huy động Lực lượng Tuần duyên như từng thực hiện trước đó.

Theo chuyên gia Warren Patterson của ING, rủi ro liên quan đến Nga đã được thị trường dự báo, song nguồn cung dầu từ Venezuela có thể đối mặt với bất ổn lớn hơn. Đáng chú ý, Mỹ gần đây đã thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt gần bờ biển Venezuela và điều tàu chiến tới khu vực.

Mặc dù nhiều tàu vận chuyển dầu của Venezuela đã bị trừng phạt, vẫn có những tàu chở dầu của Iran và Nga chưa chịu lệnh trừng phạt. Các tàu của Chevron tiếp tục vận chuyển dầu Venezuela sang Mỹ theo giấy phép đặc biệt do Washington cấp.

Theo chuyên gia Muyu Xu của Kpler, Venezuela hiện chiếm khoảng 1% sản lượng dầu toàn cầu, song chủ yếu phục vụ một nhóm nhỏ khách hàng gồm Trung Quốc, Mỹ và Cuba. Trung Quốc là thị trường lớn nhất, với dầu thô Venezuela chiếm khoảng 4% tổng lượng nhập khẩu.

Ngoài yếu tố chính trị, giá dầu còn được hỗ trợ bởi lượng tồn kho tại Mỹ giảm mạnh. Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của nước này giảm 9,3 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa mức dự báo 1,1 triệu thùng của giới phân tích. Nếu được Cơ quan Thông tin Năng lượng xác nhận, số liệu này có thể tạo lực đỡ đáng kể cho giá dầu trong ngắn hạn.