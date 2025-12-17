Trọng tài sai lầm khó tin, cướp trắng bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam

(VTC News) -

Trọng tài khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất oan bàn thắng đẹp.

Trọng tài tiếp tục là vấn đề gây nhức nhối ở SEA Games 33. Ở trận chung kết bóng đá nữ diễn ra tối 17/12 tại Chonburi (Thái Lan), sai lầm của trọng tài khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất oan bàn thắng đẹp ở phút 29.

Ngân Thị Vạn Sự thực hiện pha ngoặt bóng khéo léo và tạt vào từ cánh phải. Nguyễn Thị Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines nhưng trọng tài phạt việt vị. Hình ảnh quay chậm cho thấy rõ ràng đây là quyết định sai của trọng tài. Thậm chí, Bích Thùy còn ở cách vị trí việt vị tới vài mét khi đồng đội chạm bóng.

Không lâu sau đó, trọng tài tiếp tục có quyết định khó hiểu khi bỏ qua tình huống phạm lỗi thô bạo của cầu thủ Philippines. Hậu vệ Việt Nam rõ ràng bị đối thủ đá thẳng vào chân, nhưng không có tiếng còi vang lên.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định và trận đấu tiếp diễn.

Trọng tài chính của trận đấu là bà Rebecca Anne Durcau. Các trợ lý trọng tài biên là Kristina Bersenyova và Chanthavong Phutsavan.