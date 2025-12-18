Cầu thủ U22 Thái Lan: 'U22 Việt Nam rất mạnh, chúng tôi còn mạnh hơn'

(VTC News) -

"Đội tuyển U22 Việt Nam rất mạnh, nhưng chúng tôi còn mạnh hơn", tờ Thairath dẫn lời tiền vệ Kakana Khamyok của U22 Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng sẽ tranh huy chương vàng môn bóng đá nam với U22 Việt Nam. Trận chung kết diễn ra lúc 19h30 hôm nay 18/12.

Cầu thủ sinh năm 2004 nói thêm: "Chúng tôi cũng không đánh giá thấp họ. Trận đấu này sẽ đơn giản thôi. Đội nào chạy nhiều hơn, mắc ít lỗi hơn thì đội đó thắng. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cả về chiến thuật và những yếu tố khác để sẵn sàng cho trận đấu ngày mai.

Trận đấu với đội tuyển Việt Nam không gây nhiều áp lực, vì đây là giải đấu cuối cùng với một số người trong đội, trong đó có tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và tận dụng tối đa cơ hội này để giành về HCV cho nước nhà".

Tiền vệ Kakana nhấn mạnh hai yếu tố then chốt để giành chiến thắng trước Việt Nam. (Nguồn: Thairath)

Trước đó, trong cuộc họp báo giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trưa 17/12, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul khẳng định mục tiêu của đội tuyển Thái Lan là giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, để trả món nợ thất bại trước Việt Nam tại chung kết SEA Games 31.

Tại buổi họp, ông Thawatchai cho biết đội tuyển nhận thức rõ sức mạnh của Việt Nam, nhưng tin tưởng vào năng lực của mình sau ba trận đấu đầy thử thách. Ông nhấn mạnh: “Trận gặp Việt Nam lần này là thử thách lớn. Đội tuyển Việt Nam là đối thủ rất mạnh và có phong độ ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi tin Thái Lan đủ khả năng vượt qua những đối thủ lớn".

HLV Thái Lan cũng thông tin đội đã hồi phục tốt và sẵn sàng cho trận chung kết, với lực lượng mạnh, tinh thần đoàn kết và sự gắn kết tốt giữa các cầu thủ. Trong giai đoạn tập huấn, đội đã gặp nhiều đối thủ hàng đầu châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ, giúp chuẩn bị kỹ càng cho thử thách sắp tới.

Trận chung kết giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay 18/12 tại sân vận động Rajamangala, Bangkok.