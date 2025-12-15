Đóng

U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

Đánh bại U22 Malaysia, U22 Thái Lan trở thành đối thủ của U22 Việt Nam ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tối 15/12, U22 Thái Lan giành chiến thắng 1-0 trước U22 Malaysia trên sân vận động Rajamangala (Bangkok). Chiến thắng này đưa đội tuyển xứ chùa vàng vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33, tranh huy chương vàng với U22 Việt Nam.

Trận bán kết diễn ra thuận lợi với đội chủ nhà. Yotsakorn Burapha ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 8 bằng cú sút phạt đẹp mắt.

Chưa đầy 10 phút sau, U22 Malaysia tổn thất lực lượng. Nabil Yusuf nhận liên tiếp 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu.

U22 Thái Lan (áo xanh) vượt qua U22 Malaysia để vào chung kết gặp U22 Việt Nam. (Ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

