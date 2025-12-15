Kết quả U22 Việt Nam vs U22 Philippines, bán kết SEA Games 33 mới nhất

(VTC News) -

Việt Nam 0-0 Philippines Tiếp tục cập nhật

Trận U22 Việt Nam đấu với U22 Philippines diễn ra lúc 15h30 hôm nay 15/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

U22 Việt Nam ra sân với đội hình giàu sức tấn công. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik chiếm ưu thế trong hiệp một. Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Khuất Văn Khang là 3 nhân tố nổi bật tạo ra những tình huống uy hiếp hàng thủ U22 Philippines.

Dù vậy, đối thủ phòng ngự rất chặt chẽ khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Đình Bắc và đồng đội vẫn tạo ra cơ hội nhưng những cú dứt điểm của cầu thủ Việt Nam không đủ tốt. Trong khi đó, U22 Philippines cũng có những tình huống phản công thoáng ở 2 biên rất đáng gờm.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

* Tiếp tục cập nhật

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của U22 Philippines. (Ảnh: Thế Sơn)

Đội hình U22 Việt Nam vs U22 Philippines

U22 Việt Nam: Trần Trung Kiên; Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng; Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

U22 Philippines: Nicholas Guimaraes, Sandro Reyes, Noah Leddel, Dylan Demunyck, Gavin Muens, Javier Mariona, Alex Monis, Jaime Rosquillo, Otu Banatao, Antoine Ortega, Santiago Rublico.

Thông tin trận đấu

U22 Việt Nam đứng đầu bảng B sau khi đánh bại U22 Lào (2-1) và U22 Malaysia (2-0) bằng những màn trình diễn có chất lượng khác nhau đáng kể. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik chật vật trước đối thủ yếu là U22 Lào, chỉ thắng nhờ tình huống gây tranh cãi. Tuy nhiên, U22 Việt Nam lại hoàn toàn áp đảo khi gặp U22 Malaysia, đội bóng cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng.

U22 Philippines gây ra bất ngờ khi trở thành đội giành quyền vào bán kết SEA Games 33 sớm nhất. Đội bóng này thậm chí chưa thủng lưới lần nào sau 2 trận đấu với U22 Myanmar và U22 Indonesia. Dù vậy, họ không hẳn là "ẩn số" hay "ngựa ô".

Lần gần nhất U22 Việt Nam và U22 Philippines đối đầu nhau là bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra cách đây vài tháng. Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Bắc ghi bàn giúp U22 Việt Nam lật ngược tình thế giành chiến thắng 2-1 sau khi thủng lưới trước.

Các đội tuyển của Việt Nam và Philippines mới gặp nhau 3 lần ở môn bóng đá nam các kỳ SEA Games. U22 Việt Nam giành được 2 chiến thắng và có 1 trận hoà.