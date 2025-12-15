Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Philippines, bán kết SEA Games 33 hôm nay

Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam và U22 Philippines tại SEA Games

Lần gần nhất U22 Việt Nam và U22 Philippines đối đầu nhau là bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025. Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Bắc ghi bàn giúp U22 Việt Nam lật ngược tình thế giành chiến thắng 2-1 sau khi thủng lưới trước.

Tính riêng tại các kỳ SEA Games, Việt Nam và Philippines gặp nhau 3 lần ở môn bóng đá nam (kể từ khi có giới hạn độ tuổi). Lần đầu tiên diễn ra năm 2011. U23 Việt Nam với đội hình lứa Nguyễn Văn Quyết, Lê Hoàng Thiên giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Đình Bắc là một trong 2 cầu thủ ghi bàn trong trận U22 Việt Nam thắng Philippines ở giải Đông Nam Á.

Phải đến năm 2017, bóng đá Việt Nam và Philippines mới gặp lại nhau ở đấu trường này. Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn và Hồ Tuấn Tài ghi bàn giúp U22 Việt Nam thắng 4-0. Cả 2 đội bóng đều không vượt qua được vòng bảng năm đó.

Lần đối đầu gần nhất của 2 đội diễn ra cách đây 3 năm, ở SEA Games 31 do Việt Nam làm chủ nhà. U22 Việt Nam - được tăng cường 3 tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh - hoàn toàn áp đảo đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không ghi được bàn nào và bị cầm hoà 0-0.