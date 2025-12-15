Đội hình U22 Việt Nam vs U22 Philippines: HLV Kim Sang-sik thay đổi gây sốc

(VTC News) -

Gặp U22 Philippines, huấn luyện viên Kim Sang-sik giữ nguyên 10 vị trí trong đội hình chính của U22 Việt Nam so với trận thắng U22 Malaysia, chỉ có một thay đổi. Tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Sơn sẽ ngồi dự bị và nhường chỗ cho Nguyễn Xuân Bắc. Lựa chọn này có vẻ là để tăng cường khả năng tấn công cho U22 Việt Nam.

Trong khung thành, Trần Trung Kiên chắc chắn là lựa chọn mang đến sự yên tâm. Phong độ của thủ môn đến từ HAGL rất ổn định và anh chưa gặp thử thách nào thực sự lớn. Lý do là các hậu vệ U22 Việt Nam vẫn chơi với sự ổn định cao, trừ bàn thua trong trận gặp U22 Lào đến trong tình huống cố định.

Nguyễn Thái Sơn ngồi dự bị

Hàng phòng ngự quen thuộc của U22 Việt Nam có Nguyễn Nhật Minh chơi trung vệ lệch trái, Phạm Lý Đức đá trung vệ lệch phải và trung tâm là Nguyễn Hiểu Minh. Ở cánh phải, niềm tin của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn nguyên đối với Phạm Minh Phúc - cầu thủ có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Bên đối diện là Nguyễn Phi Hoàng với khả năng hỗ trợ tấn công mang lại khác biệt.

Khuất Văn Khang mang băng đội trưởng và thi đấu tiền đạo lệch trái, cánh đối diện là Viktor Le và Đình Bắc đá tiền đạo mũi nhọn.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận định trước trận đấu: "Sẽ không dễ dàng cho cả 2 đội. Đội nào cũng có quyết tâm chiến thắng nên tôi nghĩ, đội nào có sự chuẩn bị về mặt thể chất và cả tinh thần tốt hơn sẽ chiến thắng. Đối thủ của chúng tôi cũng đã có sự cải thiện về mặt tổ chức cũng như cá nhân các cầu thủ, vì vậy chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn”.

Đây có thể là thử thách lớn nhất kể từ đầu giải của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sandro Reyes và đồng đội đủ năng lực khiến U22 Việt Nam có thể chao đảo. Đây là lúc các ngôi sao cần tỏa sáng đúng lúc nhằm hướng đến tấm vé đi tiếp. Chiến thắng là mục tiêu duy nhất lúc này với U22 Việt Nam.

Đội hình ra sân U22 Việt Nam: Trần Trung Kiên; Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng; Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.