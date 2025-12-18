Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/12: Sư Tử hạnh phúc, Thiên Bình áp lực

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 18/12 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Sư Tử nên vun đắp hạnh phúc gia đình, Thiên Bình giữ tinh thần lạc quan để vượt khó.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/12/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày tràn đầy thuận lợi, được phúc tinh soi chiếu, mang đến những hỗ trợ không ngờ giúp mọi việc hanh thông một cách kỳ diệu.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 18/12/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên biết cách dung hòa giữa những mối bận tâm sự nghiệp và đời sống cá nhân, bao gồm bạn bè và gia đình. Hãy lắng nghe cơ thể mình; nếu cảm thấy suy kiệt, hãy ưu tiên nghỉ ngơi sớm vào buổi tối, tránh lao lực quá độ hay quên ăn quên ngủ để bảo toàn năng lượng.

Sự nghiệp: Trên con đường công danh, Bạch Dương không cần hao tốn quá nhiều tâm sức vẫn gặt hái được thành quả vượt trội. Những quyết định sáng suốt và sự hỗ trợ từ bên ngoài giúp bạn đạt hiệu suất cao một cách đáng kinh ngạc.

Tài lộc: Vận tài chính dồi dào, mang đến cảm giác hân hoan và nhẹ nhõm suốt cả ngày. Nguồn thu nhập ổn định cho phép bạn tận hưởng cuộc sống mà không cần lo toan quá nhiều.

Tình duyên: Mặc dù khía cạnh tình yêu đôi lứa có thể chưa thực sự khởi sắc, điều này không phải là một trở ngại lớn. Bạn đang được bao quanh bởi vòng tròn bạn bè thân thiết, và chuyện tình cảm sẽ đến vào thời điểm thích hợp, không cần vội vã.

Sức khỏe: Duy trì sự cân bằng trong các mối quan hệ xã hội là điều cần thiết. Đừng để áp lực công việc và cuộc sống ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Việc nghỉ ngơi đúng lúc là chìa khóa để giữ vững phong độ.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/12/2025 cho thấy Kim Ngưu cần đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát cảm xúc, tránh xa những cuộc tranh luận vô bổ để bảo toàn năng lượng và không bỏ lỡ các cơ hội quý giá.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 18/12/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu hãy đặt sự tĩnh tại nội tâm lên hàng đầu, tránh dấn thân vào những cuộc đối đầu không cần thiết. Tập trung vào việc phát triển bản thân và nắm bắt các cơ hội tài chính sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn là sa đà vào những mâu thuẫn gây phiền muộn.

Sự nghiệp: Đường công danh của Kim Ngưu hôm nay ẩn chứa nhiều triển vọng. Các cơ hội để gia tăng thu nhập xuất hiện liên tiếp, đòi hỏi bạn sự tập trung cao độ và nỗ lực bền bỉ. Tránh xa những tranh cãi không đáng có để giữ tâm trí thông suốt, tận dụng tốt nhất những thời cơ này.

Tài lộc: Vận tài chính khá ổn định. Với sự chủ động và dồn hết tâm huyết, Kim Ngưu sẽ thấy dòng tiền chảy về một cách khả quan. Đây là thời điểm tốt để tăng cường sự chăm chỉ, không để những xích mích nhỏ làm phân tâm và đánh mất lộc may.

Tình duyên: Khía cạnh tình cảm trở nên vô cùng sáng sủa. Mọi khúc mắc, bất đồng trước đây đều được hóa giải một cách êm đẹp, mang lại sự hòa hợp. Mối quan hệ gia đình cũng được củng cố, gắn bó hơn nhờ sự chủ động làm lành và tình cảm chân thành, tạo nên một chỗ dựa vững chắc cho Kim Ngưu trong sự nghiệp.

Sức khỏe: Việc tránh xa các cuộc tranh cãi không chỉ giúp bảo vệ tinh thần mà còn duy trì sức khỏe tổng thể. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình và những người thân yêu, điều này sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực, giúp bạn vững vàng vượt qua mọi thử thách.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/12/2025 cho thấy Song Tử đối mặt với một ngày đầy rẫy thách thức, khi vận trình tổng thể không mấy suôn sẻ, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi phương diện cuộc sống.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 18/12/2025 dành lời khuyên cho Song Tử cần giữ vững sự bình tĩnh trước mọi biến động, đặc biệt trong môi trường công việc. Về tài chính, hãy thắt chặt chi tiêu và cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi quyết định lớn. Đồng thời, chú trọng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tim mạch và tiêu hóa.

Sự nghiệp: Công việc gặp nhiều trắc trở, khiến Song Tử khó lòng giữ được sự điềm tĩnh khi liên tục vướng vào những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Cần cẩn trọng để tránh những thị phi chốn công sở, kẻo mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Tài lộc: Vận tài chính không mấy khả quan, tiền bạc khó tích tụ mà dễ tiêu tán. Đây không phải thời điểm thích hợp để thực hiện các khoản chi lớn hay đầu tư mạo hiểm. Hãy kiềm chế ham muốn mua sắm và duy trì sự thận trọng tối đa.

Tình duyên: Do vận khí không thuận lợi, mối quan hệ tình cảm của Song Tử cũng có thể gặp phải những rạn nứt nhỏ hoặc sự hiểu lầm. Hãy dành thời gian lắng nghe và chia sẻ với người mình yêu thương, tránh để những căng thẳng bên ngoài ảnh hưởng đến hạnh phúc cá nhân.

Sức khỏe: Vận khí xấu tác động mạnh mẽ đến thể chất. Song Tử cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe, nhất là những người có tiền sử bệnh tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Bất cứ dấu hiệu bất thường nào cũng cần được kiểm tra y tế kịp thời để có biện pháp chữa trị hiệu quả.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/12/2025 cho thấy Cự Giải đang đứng trước cánh cửa rộng mở của những cơ hội vàng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, hứa hẹn gặt hái thành công vang dội.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 18/12/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải hãy tiếp tục phát huy sự chủ động và nhạy bén của mình để nắm bắt triệt để mọi cơ hội kinh doanh. Đừng ngần ngại mở rộng tầm nhìn, tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư mới để tài sản sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, cần dành sự quan tâm và thấu hiểu hơn cho người bạn đời để tránh những rạn nứt không đáng có trong mối quan hệ.

Sự nghiệp: Hôm nay là một ngày tuyệt vời để Cự Giải ghi dấu ấn trên thương trường. Nhờ khả năng nhận diện và tận dụng thời cơ một cách hiệu quả, bạn sẽ đạt được những thành công đáng kể. Con đường bạn chọn là hoàn toàn đúng đắn, mang lại sự hài lòng với những thành quả lao động của mình.

Tài lộc: Lợi nhuận thu được đủ để Cự Giải cảm thấy mãn nguyện. Tuy nhiên, đừng dừng lại ở đó. Hãy tiếp tục khám phá và đầu tư vào các lĩnh vực mới để dòng tiền không ngừng luân chuyển và gia tăng. Sự táo bạo nhưng có tính toán sẽ mang lại sự thịnh vượng bền vững.

Tình duyên: Ngược lại với sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình cảm của Cự Giải lại đối mặt với nhiều thử thách. Sự thiếu thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau giữa hai bạn đang là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn và tranh cãi. Cần dành thời gian lắng nghe và đặt mình vào vị trí đối phương để hóa giải những bất đồng.

Sức khỏe: Để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống, Cự Giải nên chú trọng đến việc nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý, tránh để áp lực công việc ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất. Sự hài hòa giữa công việc và đời sống sẽ giúp bạn duy trì năng lượng tích cực.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 18/12/2025 cho thấy Sư Tử trải qua một ngày ngập tràn yêu thương và hạnh phúc, khi những mối quan hệ thân tình trở thành điểm tựa vững chắc cho tâm hồn.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 18/12/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử hãy trân trọng và vun đắp mái ấm gia đình, nơi tình yêu thương luôn hiện hữu. Đồng thời, cần điều chỉnh thói quen chi tiêu, bắt đầu xây dựng quỹ tiết kiệm cho những kế hoạch tương lai. Đừng quên duy trì chế độ tập luyện thể thao để giữ gìn vóc dáng và sức khỏe cường tráng.

Sự nghiệp: Mặc dù không phải là trọng tâm chính của ngày hôm nay, nhưng với sự bình yên trong tâm hồn nhờ tình cảm viên mãn, Sư Tử có thể duy trì hiệu suất công việc ổn định. Mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành một cách suôn sẻ, không gặp phải trở ngại lớn.

Tài lộc: Tình hình tài chính có phần không như ý do thói quen chi tiêu phóng khoáng của Sư Tử. Sắp tới sẽ có nhiều khoản cần đến tiền, vì vậy, việc lập kế hoạch tiết kiệm cụ thể và tuân thủ là cực kỳ cần thiết để đảm bảo an toàn tài chính.

Tình duyên: Sư Tử sẽ được đắm chìm trong không khí lãng mạn và hạnh phúc. Tình yêu chân thành từ người ấy là món quà vô giá. Hãy biết ơn và gìn giữ mái ấm này, nơi bạn tìm thấy sự an ủi và niềm vui đích thực.

Sức khỏe: Sức khỏe của Sư Tử khá ổn định. Đây là thời điểm lý tưởng để duy trì hoặc bắt đầu các hoạt động thể dục thể thao, không chỉ để tăng cường sức đề kháng mà còn để giữ gìn một vóc dáng cân đối và tràn đầy năng lượng, mang lại niềm vui và sự tự tin.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/12/2025 cho thấy Xử Nữ đón nhận nhiều tin tức tích cực về tài chính và tài lộc, thành quả xứng đáng cho những nỗ lực thầm lặng của bạn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 18/12/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ hãy tiếp tục phát huy sự thận trọng và tỉ mỉ trong công việc, đặc biệt khi gánh vác những trọng trách mới. Về tình cảm, người độc thân nên mở lòng hơn để tìm kiếm mối quan hệ sâu sắc, còn Xử Nữ đang yêu cần tránh những hiểu lầm không đáng có bằng cách giao tiếp rõ ràng và tin tưởng đối phương.

Sự nghiệp: Con đường sự nghiệp của Xử Nữ đang tiến triển thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn và gánh vác trọng trách lớn hơn. Sự cẩn trọng và tỉ mỉ trong từng chi tiết, tránh vội vàng trong quyết định, là chìa khóa để duy trì đà phát triển này.

Tài lộc: Xử Nữ gặt hái nhiều tin vui về tiền bạc và tài lộc. Thành công này không phải do may mắn mà là kết quả của một quá trình phấn đấu bền bỉ và vượt qua vô vàn khó khăn, dù không phải ai cũng thấu hiểu được hành trình của bạn.

Tình duyên: Mặc dù tài lộc rực rỡ, vận trình tình cảm của Xử Nữ hôm nay lại chưa thực sự viên mãn. Những người độc thân có thể thấy mình "lắm mối tối nằm không", có nhiều mối quan hệ nhưng chưa tìm được người thực sự khiến trái tim rung động. Xử Nữ đang trong mối quan hệ cũng đối mặt với những thăng trầm, dễ phát sinh hiểu lầm với nửa kia.

Sức khỏe: Với khối lượng công việc và những lo toan tình cảm, Xử Nữ cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, thực hiện các hoạt động thư giãn để giảm bớt căng thẳng, tránh để áp lực công việc và cảm xúc ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/12/2025 cho thấy Thiên Bình phải đối mặt với nhiều áp lực và phiền muộn, nhưng may mắn thay, một quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để soi đường chỉ lối.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 18/12/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình không nên quá bi quan trước những khó khăn. Hãy tiếp tục kiên trì với công việc của mình và mở lòng đón nhận sự giúp đỡ từ quý nhân. Quan trọng hơn, cần chủ động hóa giải những mâu thuẫn với người thân để tránh hậu quả nghiêm trọng hơn.

Sự nghiệp: Dưới ảnh hưởng của những năng lượng không thuận lợi, Thiên Bình hôm nay phải đương đầu với hàng loạt rắc rối và căng thẳng. Dù nỗ lực không ngừng nghỉ để mang lại thành tích, công sức của bạn có thể chưa được ghi nhận xứng đáng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của quý nhân sẽ là điểm tựa vững chắc, giúp bạn vượt qua giai đoạn chông gai này.

Tài lộc: Vận tài lộc của Thiên Bình trong ngày hôm nay có phần thử thách. Mặc dù quý nhân có thể hỗ trợ về tinh thần và định hướng, việc cải thiện tài chính trực tiếp vẫn cần sự nỗ lực và quản lý chi tiêu chặt chẽ từ phía bạn. Hãy thận trọng trong mọi giao dịch tiền bạc.

Tình duyên: Những mâu thuẫn và tranh cãi với những người thân yêu nhất có thể trở nên gay gắt hơn trong ngày hôm nay. Nếu không tìm cách hòa giải kịp thời và hiệu quả, mối quan hệ này có nguy cơ rạn nứt sâu sắc. Thiên Bình cần thể hiện sự mềm mỏng và chủ động để hàn gắn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Thiên Bình được duy trì ở mức ổn định. Đây là một lợi thế quan trọng giúp bạn đối phó với những căng thẳng trong công việc và mối quan hệ. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh để bảo toàn nguồn năng lượng quý giá này.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/12/2025 cho thấy Bọ Cạp được quý nhân dẫn lối, mở ra con đường thăng tiến rực rỡ trong sự nghiệp cùng vận tài lộc phát triển rõ rệt.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 18/12/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp hãy tận dụng sự hỗ trợ của quý nhân để bứt phá trong công việc. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên quá lao lực mà bỏ bê sức khỏe. Tìm cách cân bằng giữa hoài bão và việc chăm sóc bản thân là điều tối quan trọng để đạt được thành công bền vững.

Sự nghiệp: Dưới sự soi đường của quý nhân, vận trình công danh của Bọ Cạp không ngừng thăng tiến. Bạn không hề chùn bước trước những thử thách, mà ngược lại, biến chúng thành động lực để đạt được những thành công to lớn. Để hiện thực hóa ước vọng, bạn cần những nỗ lực phi thường và tinh thần kiên cường.

Tài lộc: Đường tài lộc của Bọ Cạp có những biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu đến từ nguồn thu nhập chính. Đây là nguồn tài chính ổn định, không chỉ giúp bạn chi trả các nhu cầu thiết yếu mà còn dư dả để đầu tư vào những lĩnh vực yêu thích, mở rộng khả năng sinh lời.

Tình duyên: Do sự tập trung cao độ vào công việc và những mục tiêu cá nhân, khía cạnh tình cảm của Bọ Cạp hôm nay có thể không phải là điểm nhấn. Tuy nhiên, với nội lực mạnh mẽ và sự ổn định về mặt tinh thần, bạn vẫn có thể giữ cho các mối quan hệ hiện có được hài hòa nếu biết cách dành thời gian và sự quan tâm đúng mức.

Sức khỏe: Sự bận rộn không ngừng nghỉ với công việc, dù mang lại thành công, lại có thể khiến sức khỏe của Bọ Cạp suy yếu. Việc lao lực quá độ không phải là giải pháp thông minh để nâng cao năng suất. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng để tránh kiệt sức và duy trì phong độ dài lâu.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/12/2025 cho thấy Nhân Mã đạt được những thành tích đáng nể trong sự nghiệp, nhưng đồng thời cũng cần cân nhắc lại cách thức làm việc và dành sự quan tâm nhiều hơn cho đời sống tình cảm.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 18/12/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã hãy mở lòng hơn với những góp ý từ cấp trên và đồng nghiệp để hoàn thiện bản thân, tránh sự bảo thủ. Quan trọng hơn, đừng để guồng quay công việc làm phai nhạt tình cảm đôi lứa; một buổi tối lãng mạn có thể là liều thuốc hữu hiệu để hàn gắn những rạn nứt.

Sự nghiệp: Nhân Mã sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong công việc, phát huy tối đa năng lực và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Tuy nhiên, phong cách làm việc đôi khi còn cứng nhắc và tự ý có thể là điểm cần cải thiện để đạt được những bước tiến xa hơn.

Tài lộc: Sự ổn định trong công việc kéo theo vận tài chính hanh thông. Nhân Mã có thể thoải mái chi tiêu mà không cần quá lo lắng về việc thắt chặt ngân sách. Đây là thời điểm thuận lợi để tận hưởng thành quả lao động.

Tình duyên: Mặc dù công việc thuận lợi, nhưng sự bận rộn đã khiến nửa kia của Nhân Mã cảm thấy bị lãng quên, dẫn đến mệt mỏi và chán nản. Dù thành tích cao hay lời khen ngợi từ công việc cũng không thể xoa dịu nỗi buồn này. Hãy chủ động dành thời gian vào buổi tối để làm lành và vun đắp lại tình cảm.

Sức khỏe: Để duy trì năng lượng và sự tươi mới, Nhân Mã cần chú ý đến việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Đừng để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến tinh thần, dẫn đến sự uể oải. Các hoạt động thư giãn nhẹ nhàng sẽ giúp bạn tái tạo sức lực hiệu quả.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/12/2025 cho thấy Ma Kết sẽ đón nhận nhiều vận may tài lộc, mở ra những cơ hội đầu tư lớn, nhưng cần giữ cái nhìn toàn diện và thận trọng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 18/12/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy nhìn nhận mọi cơ hội đầu tư với con mắt bao quát, không chỉ dừng lại ở lợi ích vật chất. Cần thiết lập khuôn khổ chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí dù tài chính dồi dào. Đặc biệt, hãy chủ động làm mới mối quan hệ tình cảm, tạo thêm những khoảnh khắc lãng mạn để hâm nóng ngọn lửa yêu thương.

Sự nghiệp: Mặc dù không được đề cập rõ ràng, nhưng với vận may tài lộc lớn và cơ hội đầu tư hấp dẫn, con đường sự nghiệp của Ma Kết hôm nay ẩn chứa nhiều tiềm năng phát triển. Những quyết định kinh doanh thông minh sẽ là chìa khóa để đạt được thành công vượt bậc.

Tài lộc: Ma Kết sẽ đón nhận nhiều vận may về tài chính, có thể đứng trước ngưỡng cửa của những cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, đừng quá tập trung vào vật chất; thay vào đó, hãy đánh giá kỹ lưỡng cả lợi và hại để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Dù tiền bạc dư dả, việc chi tiêu cần có kế hoạch, giữ thái độ lạc quan để nguồn thu không ngừng tăng tiến.

Tình duyên: Phương diện tình cảm của Ma Kết hôm nay có dấu hiệu căng thẳng do sự nhàm chán. Cặp đôi cần chủ động thay đổi không gian, tạo dựng những tình tiết lãng mạn và thường xuyên hẹn hò để thổi bùng lại ngọn lửa đam mê đang có dấu hiệu nhạt phai.

Sức khỏe: Để đối phó với những áp lực từ tài chính và sự căng thẳng trong tình cảm, Ma Kết cần chú ý đến sức khỏe tinh thần. Dành thời gian thư giãn, thiền định hoặc tham gia các hoạt động yêu thích sẽ giúp giải tỏa căng thẳng và duy trì sự lạc quan.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/12/2025 cho thấy Bảo Bình khởi đầu ngày mới với tinh thần phấn khởi, tràn đầy tự tin, được quý nhân hỗ trợ giải quyết mọi khúc mắc.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 18/12/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên tận dụng khả năng nhạy bén và sự tự tin của mình để nắm bắt cơ hội, đặc biệt trong tình yêu. Tuy nhiên, cần cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, tránh làm việc quá sức mà quên đi những niềm vui thư giãn và giá trị của các mối quan hệ xã hội.

Sự nghiệp: Bảo Bình bắt đầu ngày mới với tâm thế vô cùng hào hứng và tự tin. Nhờ sự xuất hiện của quý nhân, những vấn đề tồn đọng trong lòng bạn được hóa giải êm đẹp. Với khả năng nhạy bén đặc biệt, bạn nhanh chóng nắm bắt các điểm cốt lõi trong công việc, cùng với sự hỗ trợ từ bên ngoài, mọi trở ngại đều được giải quyết suôn sẻ.

Tài lộc: Với sự thuận lợi trong công việc và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả, vận tài lộc của Bảo Bình cũng theo đà đi lên. Các quyết định thông minh cùng sự hỗ trợ từ quý nhân có thể mang lại những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp tài chính thêm phần vững chắc.

Tình duyên: Về phương diện tình cảm, Bảo Bình luôn tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng chủ động theo đuổi đối tượng mình yêu thích, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Đây là thời điểm vàng để những người độc thân thay đổi tình trạng quan hệ, tìm thấy một nửa ưng ý.

Sức khỏe: Có vẻ như Bảo Bình đang dành quá nhiều thời gian và năng lượng cho công việc, khiến bản thân thiếu đi những phút giây thư giãn hay giao lưu bạn bè. Hãy tìm cách cân bằng lại cuộc sống, vì làm việc hiệu quả cần đi đôi với nghỉ ngơi hợp lý. Hơn nữa, việc duy trì các mối quan hệ xã hội tốt đẹp cũng là một cách hiệu quả để giảm căng thẳng và làm phong phú thêm đời sống tinh thần.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/12/2025 cho thấy Song Ngư sẽ có vận trình sự nghiệp thuận lợi, nhưng cần hết sức cẩn trọng trước sự đố kỵ của tiểu nhân và không nên quá tin tưởng người khác.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 18/12/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy duy trì sự thận trọng trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là trong công việc để tránh bị lợi dụng. Đồng thời, cần ưu tiên chăm sóc sức khỏe bằng cách tăng cường vận động, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý để cải thiện tình trạng mệt mỏi kéo dài.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của Song Ngư khá hanh thông, mọi vấn đề nan giải đều tìm được hướng giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, chính những thành công này lại có thể thu hút sự đố kỵ từ kẻ tiểu nhân, khiến bạn dễ bị hãm hại. Vì vậy, Song Ngư cần hết sức cảnh giác, không nên đặt quá nhiều niềm tin vào người khác một cách mù quáng.

Tài lộc: Với sự thuận lợi trong sự nghiệp, vận tài lộc của Song Ngư cũng có những dấu hiệu tích cực. Các nguồn thu có thể tăng lên, giúp bạn có một nền tảng tài chính vững chắc. Tuy nhiên, sự thận trọng trong việc giữ gìn tài sản và tránh những rủi ro không đáng có là điều cần thiết, nhất là khi có kẻ tiểu nhân rình rập.

Tình duyên: Trên phương diện tình cảm, Song Ngư may mắn có được một người bạn đời thấu hiểu và yêu thương sâu sắc. Nửa kia không chỉ chấp nhận mà còn thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của bạn. Hai bạn cùng nhau sẻ chia mọi vui buồn, đồng lòng vượt qua khó khăn, tạo nên một mối quan hệ ấm áp và bền chặt.

Sức khỏe: Sức khỏe của Song Ngư hôm nay không được ổn định, với các triệu chứng như máu huyết kém lưu thông, choáng váng, đau đầu và mệt mỏi thường xuyên. Đây là hệ quả của việc thiếu vận động và làm việc quá sức. Bạn cần xây dựng một chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường bồi bổ cơ thể và duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày để cải thiện tình trạng này.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/12/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.