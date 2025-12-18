Tổng quan tử vi tuổi Dần năm 2026: Thu nhập khá, sự nghiệp hưng thịnh

(VTC News) -

Bước sang năm 2026 (năm Bính Ngọ), người tuổi Dần gặp cục diện Dần - Ngọ bán hợp, cộng thêm sự trợ lực từ cát tinh tam hợp nên vận thế tổng thể tương đối khả quan. Tuy nhiên, bản mệnh cần hết sức cảnh giác với hung tinh Ngũ Quỷ. Khi gặp chuyện cần suy nghĩ thấu đáo, tránh làm việc qua loa đại khái để không rơi vào tình thế khó khăn.

Đồng thời, sự xuất hiện của Quan Phù cũng là điều không thể xem thường. Trong đối nhân xử thế và làm việc, cần giữ chữ tín, tuân thủ pháp luật, sống an phận thủ thường. Tuyệt đối không nên có những suy nghĩ sai trái để tránh vướng vào kiện tụng hoặc lao lý.

Về tài chính, thu nhập năm 2026 khá tốt, nhưng khả năng tích lũy toàn bộ số tiền kiếm được là rất thấp. Bạn cần chi tiêu hợp lý, tránh mua sắm quá đà những vật dụng hào nhoáng nhưng không thiết thực.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần nắm bắt cơ hội về nhân duyên. Đối với người đã có đôi hoặc đã kết hôn, cần đề phòng kẻ thứ ba xen ngang. Hãy dụng tâm vun đắp tình cảm, nếu không hôn nhân rất dễ rạn nứt, dẫn đến đau khổ kéo dài.

Năm 2026, tuổi Dần gặp chuyện cần suy nghĩ thấu đáo, tránh làm việc qua loa đại khái để không rơi vào tình thế khó khăn. Ảnh: SH

Dưới đây là luận giải chi tiết từng phương diện tử vi tuổi Dần năm 2026.

Vận trình sự nghiệp người tuổi Dần năm 2026

Năm Bính Ngọ 2026, những người tuổi Dần sinh năm 1986 và 1998 nhận được sự trợ lực của sao Phúc Lộc, vận trình sự nghiệp cực kỳ hưng thịnh. Bạn sẽ như cá gặp nước nơi công sở, nhờ sự cần cù nỗ lực mà đạt được những điều mong muốn, bao gồm cả sự thăng tiến về chức vụ lẫn lương thưởng.

Tuy nhiên, với người tuổi Dần sinh năm 1974, tình hình không mấy lạc quan. Bạn sẽ gặp nhiều chuyện phiền lòng, không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt mà còn dễ bị cấp trên chèn ép, đòi hỏi phải nâng cao khả năng chịu áp lực.

Trong năm nay, cần cảnh giác hung tinh Ngũ Quỷ. Tại nơi làm việc phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, dù là đồng nghiệp thân thiết cũng cần đề phòng, tránh bị đâm sau lưng. May mắn thay, nhờ có quý nhân Tam Hợp và sao Kim Quỹ hỗ trợ, bạn sẽ có cơ hội nhận được sự giúp đỡ từ bậc trưởng bối hoặc người có uy tín, giúp hóa giải các vấn đề nan giải.

Tài lộc người tuổi Dần năm 2026

Dù là Chính Tài (thu nhập chính) hay Thiên Tài (thu nhập phụ), người tuổi Dần đều có biểu hiện xuất sắc trong năm 2026, thu nhập rất đáng mừng. Tuy nhiên, cần quản lý tài sản khôn ngoan, tránh tiêu xài hoang phí.

Ngũ Quỷ là sao chủ về hao tán, dễ gây thất thoát tiền bạc. Do đó, trong mọi việc liên quan đến tài chính, bạn cần nâng cao cảnh giác để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, thậm chí dẫn đến khuynh gia bại sản.

Nhờ có sao quý nhân Tam Hợp, chỉ cần bạn cẩn trọng, biết điểm dừng thì cuộc sống sẽ sung túc, không lo thiếu tiền. Với người làm kinh doanh, năm nay hứa hẹn mang đến những cơ hội ngàn năm có một. Hãy nhạy bén với thị trường để nắm bắt thời cơ, nhưng khi thấy biến động cần biết thu tay kịp lúc, tránh lòng tham vô đáy.

Vận trình tình cảm người tuổi Dần năm 2026

Người có đôi: Năm 2026 là thời điểm lý tưởng để kết hôn. Dưới sự chúc phúc của người thân, bạn bè, hai bạn có thể về chung một nhà và đón tin vui về con cái, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Người độc thân: Nhờ cục diện Tam Hợp, bạn sẽ được nhiều người giới thiệu đối tượng. Đừng bài xích việc mai mối, hãy chủ động gặp gỡ vì xác suất gặp được chính duyên là rất lớn.

Người đã kết hôn: Chịu ảnh hưởng của hung tinh Ngũ Quỷ, cần đề phòng tiểu nhân quấy phá. Vợ chồng có chuyện gì nên trao đổi trực tiếp, tránh để người thứ ba truyền lời gây hiểu lầm, khiến không khí gia đình ngột ngạt. Cả hai cần chia sẻ việc nhà và nuôi dạy con cái để gia đình hòa thuận hơn.

Sức khỏe người tuổi Dần năm 2026

Dưới sự tác động của hung tinh, sức khỏe của người tuổi Dần năm nay dễ gặp các bệnh vặt hoặc tai nạn nhỏ. Tuy nhiên, nhờ cát tinh Tam Hợp hóa giải, tình hình không quá nghiêm trọng. Chỉ cần chú ý bảo dưỡng, khi ốm đau đi khám kịp thời sẽ nhanh chóng hồi phục.

Người chơi thể thao, tránh vận động quá sức để không bị chấn thương. Khi tham gia giao thông tuân thủ luật lệ, tuyệt đối không lái xe khi uống rượu bia hoặc mệt mỏi để tránh tai họa.

Sao Ngũ Quỷ có thể gây ra các vấn đề tâm lý như hay gặp ác mộng, đa nghi. Cần điều chỉnh giấc ngủ, sinh hoạt khoa học, nếu cần thiết hãy tìm đến bác sĩ tâm lý.

Tử vi người tuổi Dần năm 2026 theo năm sinh

Tuổi Dần sinh năm 1950 (76 tuổi)

Bước sang tuổi 76, vận thế không có nhiều biến động lớn. Điều quan trọng nhất là sức khỏe và gia đạo. "Gia hòa vạn sự hưng", sức khỏe tốt mới có hạnh phúc. Người yêu thích vận động nên duy trì thói quen để tăng cường miễn dịch. Trong gia đình, không nên cậy già mà cố chấp, cần thấu hiểu và bao dung với con cháu để nhận lại sự yêu thương.

Tuổi Dần sinh năm 1962 (64 tuổi)

Vận thế năm 2026 không mấy lý tưởng. Hung tinh quấy nhiễu gây ảnh hưởng đến sức khỏe và các mối quan hệ. Dễ xảy ra hiểu lầm, thị phi, thậm chí tranh cãi không thể hòa giải. Để tránh mâu thuẫn leo thang, nên giữ thái độ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý. Về sức khỏe, cần chú ý dạ dày, ăn uống lành mạnh và tập luyện nhẹ nhàng.

Tuổi Dần sinh năm 1974 (52 tuổi)

Ở độ tuổi sắp nghỉ hưu, tưởng chừng được an nhàn nhưng năm nay tài vận và sự nghiệp đều chịu áp lực. Việc kiếm tiền trở nên khó khăn, lại phát sinh nhiều khoản chi ngoài ý muốn. Do đó, cần thận trọng trong đầu tư và quản lý chi tiêu. Sức khỏe cần chú ý các bệnh mãn tính của tuổi trung niên, nên ăn uống thanh đạm.

Tuổi Dần sinh năm 1986 (40 tuổi)

Vận thế tổng hợp khá tốt, sự nghiệp đón nhiều cơ hội. Nhịp độ công việc nhanh nhưng nếu hoàn thành tốt sẽ được thăng chức, tăng lương. Tài vận (cả chính và phụ) đều ổn, nhưng do thị trường biến động nên cần cân nhắc kỹ khả năng tài chính trước khi đầu tư. Về tình cảm, người có chút thành tựu cần tránh xa cám dỗ bên ngoài, kiên định bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Tuổi Dần sinh năm 1998 (28 tuổi)

Được quý nhân phù trợ và cát tinh chiếu mệnh, sự nghiệp và tài vận đều thăng tiến. Thái độ làm việc tích cực, khiêm tốn sẽ giúp bạn được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, khi làm việc nhóm cần khiêm tốn, tránh tự cao tự đại khiến đồng nghiệp xa lánh. Người độc thân có vận đào hoa, chủ động sẽ tìm được lương duyên.

Tuổi Dần sinh năm 2010 (16 tuổi)

Năm 2026 là một năm đáng mong đợi. Tuổi 16 thanh xuân phơi phới, việc học hành có thầy cô chỉ dẫn, nếu phát huy tốt tiềm năng sẽ tiến bộ vượt bậc. Cần giữ sự tập trung, tránh bị môi trường xung quanh làm xao nhãng. Chú ý ăn uống tránh bệnh đường ruột, hạn chế đồ ăn nhanh. Kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử để bảo vệ thị lực và việc học.

Tử vi tuổi Dần năm 2026 theo từng tháng (Âm lịch)

Tháng 1: Tài vận khởi sắc (cả chính và phụ), nhưng cần tiết kiệm, tránh lãng phí. Dù vận tốt nhưng đừng tham công tiếc việc, tránh tiệc tùng rượu bia quá độ gây hại dạ dày và mất ngủ.

Tháng 2: Sự nghiệp và tài lộc thu hoạch khá, cần nỗ lực để được ghi nhận. Người thành đạt tuổi 30 cần cảnh giác với "đào hoa sát", giữ khoảng cách với người khác giới để bảo vệ hôn nhân, tránh danh lợi song thất.

Tháng 3: Vận thế tốt, có thể an tâm làm điều mình thích. Tài vận ổn định, có dự án tốt nhưng chỉ nên đầu tư vừa sức. Người kinh doanh cần rà soát kỹ hợp đồng, số liệu. Tình cảm vợ chồng cần tránh mâu thuẫn nhỏ nhặt, không nên quá dựa dẫm hay so đo.

Tháng 4: Vận thế bình đạm, là lúc nhìn lại quá khứ để làm việc chắc chắn hơn trong tương lai. Người mới kết hôn cần cân bằng gia đình - sự nghiệp. Chú ý giữ chữ tín, không tùy tiện cho vay hoặc bảo lãnh tài chính để tránh rủi ro.

Tháng 5: Vận thế "khổ tận cam lai", mọi rắc rối dần được hóa giải. Tuy nhiên, vẫn cần cảnh giác, kiểm soát cảm xúc nơi công sở, nhẫn nhịn để tránh gây thù chuốc oán. Người độc thân có thể gặp người mình thích nhưng đối phương chưa chắc đã có tình cảm lại.

Tháng 6: Vận thế có chiều hướng đi xuống. Áp lực công việc lớn từ yêu cầu khắt khe của cấp trên và các việc phát sinh. Tính cầu toàn khiến bạn thường xuyên phải tăng ca. Các cặp đôi cần dành thời gian giao tiếp để thấu hiểu nhau hơn.

Tháng 7: Công việc đầy thách thức. Người quen độc đoán cần tránh mâu thuẫn khi làm việc nhóm, không nên cố chấp mà hãy lắng nghe ý kiến người khác để hàn gắn quan hệ đồng nghiệp, từ đó giải quyết khó khăn.

Tháng 8: Vận thế tương đối ổn định nhưng không được lơ là. Áp lực công việc lớn, nhất là với người đang muốn khẳng định bản thân, gần như không có thời gian nghỉ. Cần chú ý giao tiếp với bạn đời để tránh tình cảm nguội lạnh.

Tháng 9: Giai đoạn vừa bận rộn vừa căng thẳng, cả trong công việc lẫn học tập. Đây là cơ hội rèn luyện bản thân, nâng cao sự tự tin. Tài vận tăng nhẹ, đầu tư có lãi thì nên biết điểm dừng, tránh tham lam.

Tháng 10: Phát triển tốt nhưng cần đề phòng khủng hoảng trong các mối quan hệ xã giao. Trong các tranh chấp lợi ích, cần giữ cái đầu lạnh, tránh xung đột trực diện do tính cách nóng nảy.

Tháng 11: Tiếp tục đối mặt với thách thức mới. May mắn là có quý nhân xuất hiện chỉ đường dẫn lối. Dù gặp vấn đề gì, hãy giữ thái độ tích cực và khiêm tốn để xoay chuyển cục diện.

Tháng 12: Vận thế bình ổn, những rắc rối trước đó dần được xử lý. Nên dành thời gian đi du lịch ngắn ngày cùng gia đình để mở rộng tầm mắt và tăng cường sự tự tin.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.