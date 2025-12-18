Tây Ninh đưa di sản hoà nhập vào dòng chảy số hoá

(VTC News) -

Hiện, toàn tỉnh Tây Ninh có 223 di tích; trong đó, tỉnh đã triển khai ứng dụng mã QR tại gần 200 điểm tham quan để du khách dễ dàng truy cập thông tin giới thiệu điểm đến. Đây là những di tích tiêu biểu, có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, cách mạng, gắn với truyền thống và bản sắc của Tây Ninh.

Chỉ cần quét mã QR - vốn được bố trí tại các điểm công cộng dễ thấy của điểm tham quan - du khách sẽ có tất cả thông tin về địa danh do website và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh cung cấp.

Mỗi thao tác quét mã không chỉ mở ra thông tin, mà còn giúp kết nối người trẻ với truyền thống, đưa câu chuyện của tiền nhân trở lại trong đời sống hiện đại.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích hợp thông tin số cho 17 điểm di tích, danh thắng trên toàn tỉnh.

Anh Trần Quang Long (du khách đến từ TP. HCM) bày tỏ sự thích thú khi chỉ cần đưa điện thoại lên là có thể xem được đầy đủ thông tin về di tích, từ lịch sử, kiến trúc đến những câu chuyện gắn liền với từng địa danh.

“Cách tiếp cận này vừa tiện lợi, vừa giúp tôi hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa của địa phương mà không cần chờ hướng dẫn viên”, anh cho biết.

Đặc biệt, mã QR được trình bày song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, tạo cơ hội giới thiệu các di tích đến với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, Tây Ninh ứng dụng công nghệ 3D Mapping tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập).

Công nghệ 3D Mapping đã tái hiện trận chống càn lịch sử Junction City năm 1967 một cách sống động trên cả màn hình panorama và sa bàn tương tác, giúp người xem hình dung rõ nét một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất của Mỹ - ngụy mà Căn cứ từng đối mặt.

Chị Trần Thị Thu Hà (du khách đến từ TP. HCM) bày tỏ sự xúc động khi được chứng kiến một thời kỳ sống và làm việc gian khổ, một giai đoạn đấu tranh anh dũng trong lịch sử cách mạng miền Nam. Nhờ đó, chị càng thêm trân trọng hòa bình, khắc ghi công ơn của cha ông.

Du khách trải nghiệm công nghệ 3D Mapping tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản được xây dựng, khi các hệ thống thông tin liên thông từ Trung ương đến địa phương, khả năng tiếp cận di sản sẽ không còn phụ thuộc quá nhiều vào không gian địa lý, thời gian mở cửa hay hạ tầng vật chất của một bảo tàng. Người dân ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật, học sinh các địa phương khác nhau đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng hơn với những giá trị vốn trước đây chủ yếu được lưu trữ trong kho.

Tỉnh cũng nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là chụp lại, quét lại hay quay lại những gì đang có; đó là quá trình lựa chọn, diễn giải và cấu trúc thông tin theo những chuẩn mực có thể dùng lâu dài, chia sẻ, kết nối. Dữ liệu số phải phản ánh chính xác các chi tiết, đặc điểm quan trọng và giá trị của di sản, theo các tiêu chuẩn phù hợp, được tiếp cận bài bản.

Hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đang tiếp tục triển khai và sẽ có thêm những giải pháp chạy trên nền tảng internet để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách khi tiếp cận các sản phẩm du lịch của tỉnh.

Trong tương lai, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) vào giới thiệu di tích hoàn toàn khả thi, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhập vai sống động cho người tham quan.

Điều quan trọng nhất, dù công nghệ phát triển đến đâu, giá trị cốt lõi vẫn là giữ hồn di sản. Số hóa không thay thế mà chỉ là công cụ hỗ trợ, làm cho di tích sống động hơn, dễ tiếp cận hơn. Chính sự trân trọng, gìn giữ và truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác mới là nền tảng bền vững để văn hóa Tây Ninh trường tồn.