Ăn bí đỏ thế nào để tốt cho sức khoẻ?

(VTC News) -

Thành phần dinh dưỡng của bí đỏ

Theo Times of India, bí đỏ là thực phẩm lý tưởng cho sức khỏe nhờ hàm lượng calo thấp và khoảng 90% là nước. Loại quả này nổi tiếng là kho chứa beta-carotene (tiền chất vitamin A), cùng với vitamin C, E, các vitamin nhóm B, và nhiều khoáng chất quan trọng như kali, magie, sắt, đồng, kẽm.

Quả bí đỏ chứa các thành phần dinh dưỡng vượt trội (Ảnh: Sohu)

Nhờ sự kết hợp này, bí đỏ không chỉ cải thiện thị lực và làm đẹp da, mà còn bảo vệ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giúp ổn định đường huyết và là trợ thủ đắc lực trong việc giảm cân.

4 lợi ích tiêu biểu của bí đỏ

Tăng miễn dịch và chống nhiễm trùng

Bí đỏ cung cấp lượng lớn beta-carotene, chất này được cơ thể chuyển hóa thành Vitamin A, giúp tăng cường đáng kể sức đề kháng, củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và mầm bệnh.

Bảo vệ thị lực

Sự kết hợp giữa Vitamin A, Lutein và Zeaxanthin trong bí đỏ là chìa khóa để duy trì thị lực tốt. Chúng hoạt động như lớp bảo vệ võng mạc, giúp ngăn ngừa các bệnh mắt phổ biến do tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim

Bí đỏ chứa Kali giúp ổn định huyết áp, chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu (LDL), cùng với các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm viêm và nguy cơ xơ vữa động mạch.

Quản lý cân nặng và hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong bí đỏ không chỉ cải thiện sức khỏe đường ruột mà còn tạo cảm giác no lâu. Nhờ đó, bí đỏ trở thành thực phẩm tuyệt vời để kiểm soát cân nặng.

Cách ăn bí đỏ giúp nhận tối đa lợi ích

Theo Sohu, dưới đây là cách ăn bí đó giúp bạn nhận được nhiều lợi ích nhất.

Hấp hoặc luộc bí đỏ

Phương pháp hấp hoặc luộc làm tăng hoạt tính chống oxy hóa của bí đỏ. Bởi vì, nhiệt độ cao giúp phá vỡ thành tế bào, giải phóng các chất chống oxy hóa như beta-carotene (tiền chất Vitamin A) và hợp chất phenolic, khiến chúng dễ hấp thụ hơn vào cơ thể, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương gốc tự do và chống viêm.

Nướng bí đỏ

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của bí đỏ, phương pháp nướng cũng là lựa chọn tốt. Đồng thời, cách chế biến này hạn chế tối đa dầu mỡ so với chiên xào, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất quý giá như beta-carotene (tiền chất vitamin A), vitamin C và chất xơ.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và sức khỏe, bạn chỉ nên thưởng thức bí đỏ nướng với tần suất 2-3 lần mỗi tuần. Việc ăn quá nhiều có thể gây ra hiện tượng vàng da do dư thừa vitamin A, hoặc dẫn đến đầy bụng. Ngoài ra, bạn cần tránh sử dụng bí đỏ đã để lâu ngày.