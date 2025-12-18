4 việc 'càng lười' càng sống thọ sau tuổi 50

(VTC News) -

Khi tuổi tác tăng lên, quá trình trao đổi chất chậm lại, chức năng các cơ quan dần suy giảm. Lúc này, chăm sóc sức khỏe không nằm ở việc làm thêm bao nhiêu, mà ở chỗ biết “lười” đúng cách. Theo các chuyên gia sức khỏe, nếu duy trì được 4 thói quen “lười” dưới đây, người trên 50 tuổi có thể cải thiện sức khỏe rõ rệt.

'Lười' thức khuya

Thức khuya gây hại ở mọi lứa tuổi, nhưng với người sau 50 tuổi, tác động tiêu cực càng rõ rệt hơn. Lúc này, khả năng tái tạo tế bào suy yếu, hệ miễn dịch giảm, đồng hồ sinh học cũng thay đổi theo tuổi tác.

Thức khuya gây hại ở mọi lứa tuổi (Ảnh minh họa)

Thiếu ngủ khiến cơ thể tiết nhiều hormone căng thẳng như adrenaline và cortisol, làm tăng nguy cơ rối loạn huyết áp, bệnh tim mạch và suy giảm trí nhớ. Thức khuya kéo dài còn làm giảm chất lượng giấc ngủ, cản trở quá trình sửa chữa tế bào, khiến cơ thể thường xuyên mệt mỏi, đau đầu, kém tập trung.

Sau tuổi 50, việc duy trì lịch sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc và ngủ sớm được xem là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

'Lười' uống trà đặc

Trà là thức uống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ giàu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, với người trung niên và cao tuổi, uống trà quá đậm lại không được khuyến khích.

Trà đặc chứa nhiều caffein - chất dễ gây kích thích, làm tăng gánh nặng cho tim, khiến huyết áp dao động và ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, caffein còn có thể kích thích dạ dày, ruột, gây đầy bụng, tiêu chảy hoặc táo bón.

Ở độ tuổi trên 50, mạch máu và chức năng tim đã suy yếu tương đối, việc thường xuyên uống trà đậm có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não.

'Lười' uống bia, rượu

Bia, rượu là những đồ uống tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe như viêm gan, loét dạ dày, bệnh tim mạch và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Nên 'lười' uống bia, rượu để sống khỏe hơn.

Khi tuổi cao, khả năng chuyển hóa và đào thải cồn của cơ thể giảm rõ rệt. Điều này khiến các chất độc hại tồn tại lâu hơn trong cơ thể, gây tổn thương gan, não và hệ tim mạch. Vì vậy, không chỉ người trên 50 tuổi mà bất kỳ ai cũng nên hạn chế, thậm chí tránh xa bia rượu để bảo vệ sức khỏe.

'Lười' ăn thịt đỏ và đồ muối chua

Càng lớn tuổi, hệ tiêu hóa càng hoạt động chậm và kém hiệu quả. Việc thường xuyên ăn các món đậm vị, nhiều dầu mỡ sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa và các cơ quan chuyển hóa.

Các chuyên gia khuyến cáo người sau 50 tuổi nên hạn chế thịt đỏ và các món muối chua như dưa muối, cà muối. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn nhiều thịt đỏ làm tăng nguy cơ đột quỵ do chứa nhiều chất béo và muối.

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Stroke của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nam giới ăn hơn 2 khẩu phần thịt đỏ mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ cao hơn 28% so với những người ăn ít.

Trong khi đó, các món muối chua thường chứa nhiều nitrit. Khi vào cơ thể, chất này có thể chuyển hóa thành nitrosamine - hợp chất không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt với người có chức năng gan kém.