Dân mạng xót xa chú khỉ con phải chơi gấu bông vì bị bầy đàn bắt nạt

(VTC News) -

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền những đoạn video về một chú khỉ con luôn quấn quýt bên con thú bông của mình. Hình ảnh đáng yêu của chú khỉ tại Sở thú thành phố Ichikawa, Nhật Bản đã thu hút được nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, sự thật đằng sau sự nổi tiếng bất đắc dĩ của Punch lại rất đau lòng.

Cộng đồng những người yêu động vật trên toàn thế giới bất ngờ khi biết tin Punch bị chính mẹ ruột bỏ rơi và bị những con khỉ khác trong đàn cô lập, bắt nạt. Chú khỉ 6 tháng tuổi này phải tìm chút an ủi bên con gấu nhồi bông - vật bất ly thân mà chú mang theo khắp nơi.

Hình ảnh chú khỉ Punch phải chơi một mình khiến dân mạng xót xa.

Dù có cố gắng nhưng những nỗ lực của Punch để được hòa nhập với đồng loại dường như vẫn chưa đem lại kết quả tích cực. Ngay cả những người cứng rắn nhất cũng khó cầm lòng trước tình cảnh này.

Trước làn sóng quan tâm từ dư luận, sở thú thành phố Ichikawa chính thức đưa ra thông báo về tình trạng sức khỏe và phúc lợi của Punch.

Đại diện sở thú cho biết họ đã nắm bắt được các đoạn video đang lan truyền trên Internet. Trong đó, khi Punch cố gắng tiếp cận một con khỉ con khác trong đàn để giao lưu nhưng bị đối phương lảng tránh. Sau khi Punch ngồi xuống và có vẻ như đã bỏ cuộc, chú bất ngờ bị một con khỉ trưởng thành mắng nhiếc và kéo lê đi.

Theo nhận định của sở thú, con khỉ trưởng thành đó là mẹ của khỉ con mà Punch bắt chuyện. Nó có thể cảm thấy con mình bị Punch làm phiền nên đã nổi giận và có hành động răn đe. Thực tế, Punch nhiều lần bị các thành viên khác trong đàn xua đuổi dù nỗ lực học cách thích nghi với đời sống tập thể.

Tuy vậy, các nhân viên chăm sóc tại đây cũng nhấn mạnh rằng, việc để chú khỉ nhỏ tự nỗ lực hòa nhập với đàn là điều cần thiết và cộng đồng mạng nên ủng hộ thay vì suy nghĩ quá tiêu cực.

Phía sở thú giải thích thêm rằng họ đã lường trước những thách thức này khi đưa Punch trở lại bầy đàn. Dù thường xuyên bị "quở trách", nhưng may mắn là chưa có con khỉ nào có hành vi hung hãn gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng của Punch.

Ban quản lý sở thú chia sẻ thêm rằng đằng sau những lần bị xua đuổi, Punch dần bộc lộ sự kiên cường và sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc. Sở thú mong muốn mọi người hãy gửi lời khích lệ cho hành trình trưởng thành của chú hơn là chỉ dành sự thương hại.