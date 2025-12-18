Báo Philippines thừa nhận: Cầu thủ Việt Nam rõ ràng không việt vị

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại đầy ấm ức trước Philippines trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối qua 18/12. Lẽ ra các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể thắng ngay trong 2 hiệp chính. Tuy nhiên, sai lầm của trọng tài khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất oan bàn thắng.

Tờ Inquirer nhận xét: "Trận chung kết từng tưởng như sẽ khép lại với tấm huy chương bạc dành cho tuyển nữ Philippines khi đội Việt Nam tưởng chừng đã mở tỷ số ở phút 30. Nguyễn Thị Bích Thùy đánh đầu tung lưới sau quả tạt của Ngân Thị Vạn Sự.

Tuy nhiên, trợ lý trọng tài đã phất cờ báo việt vị, dù các tình huống quay chậm cho thấy Nguyễn Thị Bích Thùy rõ ràng không rơi vào thế việt vị. Điều này trở thành lợi thế cho Philippines, bởi từ thời điểm này trở đi, trận đấu không xuất hiện thêm cơ hội thực sự rõ ràng nào".

Ngân Thị Vạn Sự thực hiện pha ngoặt bóng khéo léo và tạt vào từ cánh phải. Nguyễn Thị Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines nhưng trọng tài phạt việt vị. Hình ảnh quay chậm cho thấy rõ ràng đây là quyết định sai của trọng tài. Thậm chí, Bích Thùy còn ở cách vị trí việt vị tới vài mét khi đồng đội chạm bóng.

Trang ABS-CBN tường thuật: "Đội tuyển Philippines một lần nữa phải đối đầu Việt Nam — đương kim vô địch và là đội đã 4 kỳ SEA Games liên tiếp giành HCV, đồng thời hướng tới danh hiệu vàng SEA Games thứ 9. Nhà đương kim vô địch tưởng như đã vươn lên dẫn trước ở phút 29, khi Nguyễn Thị Bích Thùy vượt qua thủ môn McDaniel, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị đầy tranh cãi. Kể từ đó, cơ hội nguy hiểm của cả hai đội đều trở nên hiếm hoi".

Sau khi bất phân thắng bại ở 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu ngang ngửa với đối thủ trong loạt luân lưu. Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung không trách bất kỳ cầu thủ nào. Ông cho rằng đội tuyển Việt Nam chơi tốt và chỉ thua do công tác trọng tài quá kém.