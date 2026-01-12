Doanh nghiệp cấp tập lo thưởng Tết 2026: Có nơi chi tới 100 triệu đồng/người

(VTC News) -

Trải qua một năm 2025 nhiều biến động về thị trường, chi phí và đơn hàng, cùng với thiên tai diễn ra triền miên, lợi nhuận của không ít doanh nghiệp chỉ ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên, khi Tết Nguyên đán 2026 đến gần, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực tìm nguồn chi trả thưởng Tết cho người lao động. Bởi thưởng Tết được coi không chỉ là cam kết về đảm bảo quyền lợi cho người lao động mà còn là “chìa khóa” giữ chân nhân sự.

Đại diện Công ty TNHH TK Hanam (TP.HCM) cho biết, hiện ban lãnh đạo đang gấp rút xây dựng chính sách thưởng Tết cho người lao động có thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên. Mức thưởng dự kiến từ 5 - 30 triệu đồng, tuỳ thuộc vào thậm niên, vị trí và mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Anh Trần Trung Kiên, Tổng Giám đốc công ty chia sẻ: Phương án thưởng Tết năm 2026 được công đoàn đề xuất trên cơ sở phản ánh đúng năng lực, vị trí và mức độ đóng góp của từng cá nhân. Tuy mức thưởng không quá cao nhưng cũng là sự ghi nhận của doanh nghiệp dành cho người và động. Đặc biệt, đây là nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp, sau một năm kinh doanh gặp nhiều thách thức.

Các doanh nghiệp đang nỗ lực lo thưởng Tết cho người lao động. (Ảnh minh họa).

Tương tự, tại Công ty Fujiwa Việt Nam (TP.HCM), kế hoạch thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên cũng đã được xây dựng xong. Theo đó, người lao động làm việc từ 1 năm trở lên sẽ được hưởng tháng lương thứ 13 và thưởng Tết. Mức thưởng cao nhất dự kiến lên tới 100 triệu đồng/người, chủ yếu dành cho các vị trí quản lý kinh doanh và giám đốc nhà máy. Ngoài tiền mặt, doanh nghiệp còn dự kiến tặng thêm sản phẩm và quà Tết cho người lao động.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh gay gắt thì tiền lương và chế độ thưởng Tết trở thành khoản an sinh quan trọng, tạo động lực làm việc, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài, hạn chế tình trạng dịch chuyển sau Tết.

Trong khi đó, đối với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cà phê, 2025 là một năm nhiều thuận lợi và đạt kết quả kinh doanh tốt. Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội cà phê Việt Nam - cho biết, xuất khẩu cà phê Việt Nam lần đầu tiên lập kỷ lục trên 1,5 triệu tấn, mang về gần 9 tỷ USD, tăng khoảng 18% về số lượng và kim ngạch khoảng 58,8%, chính thức vươn lên nhóm 3 mặt hàng nông sản có kim ngạch trên 8 tỷ USD.

Chính vì ngành cà phê năm qua được mùa, được giá, xuất khẩu thuận lợi nên gặt hái lợi nhuận cao cho cả người trồng và doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu nên đến thời điểm này, dù các doanh nghiệp trong ngành vẫn chưa tiết lộ nhiều về mức thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên, người lao động nhưng dự báo có thể sẽ cao hơn năm ngoái 30 - 50%.

"Năm 2025, mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp ngành cà phê là khoảng 65 triệu đồng/người, mức thấp nhất là 8 triệu đồng/người. Tính trung bình, mức thưởng Tết của ngành cà phê đạt khoảng 15 triệu đồng. Năm nay dự báo mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cà phê có thể lên đến 100 triệu, mức thấp nhất cũng khoảng 10 triệu đồng/người", ông Hải nói

Còn tại Tổng CTCP May 10, ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc - cho biết năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 5.136 tỷ đồng, lợi nhuận 212 tỷ đồng, đều là các con số kỷ lục. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 328 triệu USD, bất chấp bối cảnh ngành dệt may chịu nhiều sức ép từ biến động kinh tế toàn cầu và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Một thông tin đáng chú ý khác cũng được lãnh đạo doanh nghiệp này chia sẻ là thu nhập bình quân của hơn 12.000 lao động đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng, mức thưởng Tết bình quân đạt 1,4 tháng lương, tương đương khoảng 15 triệu đồng/người. Đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp dệt may vẫn gặp khó khăn về đơn hàng và chi phí.

Trong số các doanh nghiệp đang cố gắng xoay xở lo thưởng Tết cho người lao động, doanh nghiệp ở miền Trung gặp khó khăn gấp bội phần, do vừa liên tiếp phải hứng chịu bão lũ lịch sử tàn phá. "Chúng tôi sẽ cố hết sức để người lao động vẫn có thưởng Tết, dù ít hay nhiều. Họ cũng đã chịu thiệt hại quá nặng sau bão lũ khủng khiếp vừa qua", lãnh đạo một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Phú Tài (Gia Lai) khẳng định.

Theo vị này, ngay sau khi bão lũ qua đi, ngoài việc nỗ lực hồi phục sản xuất, kinh doanh thì ban giám đốc doanh nghiệp lập tức tìm thêm nguồn vốn và cân đối quỹ để cố duy trì thưởng Tết, giúp công nhân yên tâm gắn bó lâu dài.

Lãnh đạo Công ty Đồ bơi Thống Nhất (Khánh Hòa) cũng khẳng định: "Doanh nghiệp thường xuyên gấp rút tổ chức tăng ca để đảm bảo đơn hàng cuối năm nhằm hướng đến mục tiêu có cái Tết no ấm cho công nhân. Theo tâm lý của lao động Việt thì ai cũng mong có thưởng Tết sau cả năm làm việc, cống hiến. Và chính lãnh đạo doanh nghiệp cũng muốn có thưởng Tết cho công nhân của mình, để giữ được nhân sự dài lâu. Với nhịp sản xuất gấp rút hiện nay, chúng tôi kỳ vọng có thể lo tươm tất cho người lao động khi Tết Nguyên đán đến gần".