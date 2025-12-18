Một trường đại học chi tiền thưởng Tết đồng đều 30 triệu đồng/người

Mới đây, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng trường Đại học Công Thương TP.HCM - đã chia sẻ về mức thưởng tết cho người lao động năm nay.

Theo đó, tổng kinh phí dành cho các hoạt động thưởng, quà Tết và lì xì đầu năm của nhà trường năm 2026 ước tính 25,5 tỷ đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành và áp dụng từ năm học 2024-2025. Điểm đáng chú ý trong chính sách này là nhà trường áp dụng nguyên tắc bình đẳng tuyệt đối trong thưởng tết, không phân biệt chức danh, vị trí công tác hay trình độ chuyên môn.

Vì vậy, tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và lãnh đạo nhà trường có thời gian làm việc từ đủ một năm trở lên đều được hưởng chung một mức thưởng là 30 triệu đồng/người.

"Mức thưởng này không phân biệt bất kỳ vị trí việc làm nào. Hiệu trưởng và bảo vệ đều thưởng như nhau", ông Nguyễn Xuân Hoàn cho biết.

Hiệu trưởng Trường đại học Công Thương TPHCM sẽ chi một mức thưởng chung cho người lao động. (Ảnh: HUIT)

Như vậy, so với năm 2025, mức thưởng Tết 2026 của Trường Đại học Công Thương TP.HCM tăng thêm 5 triệu đồng/người.

Đối với những trường hợp công tác dưới một năm hoặc có thời gian nghỉ làm việc không hưởng lương, mức thưởng sẽ được tính theo số tháng làm việc thực tế. Riêng các trường hợp nghỉ việc hoặc chuyển công tác, chỉ những người đã làm việc tại trường trên 6 tháng mới được xét thưởng và mức thưởng cũng được tính tương ứng theo thời gian làm việc.

Chính sách này không áp dụng đối với lao động hợp đồng công nhật, thời vụ.

Ngoài ra, nhà trường cũng quy định cụ thể các mức thưởng đối với viên chức bị kỷ luật hoặc có kết quả đánh giá thi đua chưa cao. Viên chức bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên chỉ được hưởng 70% mức thưởng tết.

Trường hợp trong năm có 2 tháng liên tiếp bị xếp loại thi đua từ mức B trở xuống sẽ được hưởng 90%, nếu có 3 tháng trở lên bị xếp loại từ mức B trở xuống thì mức thưởng giảm còn 80%.