Số phận vũ trụ: Nhà khoa học dự báo cái kết rùng mình
(VTC News) -
Một nghiên cứu đột phá của các nhà khoa học Hàn Quốc cho rằng, vũ trụ có thể đang co lại thay vì giãn nở vĩnh viễn, đặt ra nghi vấn về số phận của vũ trụ.
THÙY DƯƠNG
Tin mới
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Kết quả Burnley vs Man Utd vòng 21
16:56 07/01/2026
Bóng đá Anh
SATRA hợp tác chiến lược với FPT, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững
16:55 07/01/2026
Chuyển đổi số
Kiều bào Australia kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tạo đột phá cho Việt Nam
16:54 07/01/2026
Người Việt bốn phương
Ra mắt xe ô tô điện Xiaomi SU7 2026 sạc một lần chạy hơn 900 km
16:49 07/01/2026
Xe
9 dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn đầu thường bị bỏ qua
16:45 07/01/2026
Bệnh và thuốc
Malaysia điều tra vụ gian lận nhập tịch: Cảnh sát tiết lộ thông tin gây sốc
16:43 07/01/2026
Thể thao
Chương trình nào dự kiến sẽ lên sóng thay thế Táo Quân?
16:43 07/01/2026
Phim
Bà Phạm Khánh Phong Lan: 'Có nơi cả thôn, cả xã cùng làm thực phẩm giả'
16:38 07/01/2026
An toàn thực phẩm
Nestlé thu hồi sữa bột trẻ sơ sinh tại châu Âu, Bộ Y tế phát cảnh báo
16:29 07/01/2026
Tin tức
Phát hiện 2 người đàn ông mang theo súng và nhiều bộ phận của động vật rừng
16:23 07/01/2026
Bản tin 113
Vụ sân bay Nha Trang: Hai cựu Thiếu tướng bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù
16:20 07/01/2026
Pháp đình
Laptop Lenovo có thể nới ngang màn hình, tăng 50% kích thước
16:02 07/01/2026
Sản phẩm
Hà Nội làm hầm chui 6 làn xe ở nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3
16:01 07/01/2026
Tin nóng
XSMB 7/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/1/2026
16:00 07/01/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 7/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/1/2026 - Xổ số Mega 6/45
16:00 07/01/2026
Xổ số
Bảng tính Tam tai, Hoang ốc, Kim lâu năm 2026
16:00 07/01/2026
Gia đình
VN-Index đạt kỷ lục mới
15:55 07/01/2026
Tài chính
Bộ Y tế yêu cầu rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội sau vụ học viên tử vong ở Quảng Ninh
15:55 07/01/2026
Tin tức
Tập đoàn TH để lại dấu ấn bằng chiến dịch 'Thu gom vỏ hộp - Lan tỏa sống xanh'
15:47 07/01/2026
Đời sống
Giả vờ giúp người bị tai nạn rồi móc trộm điện thoại
15:45 07/01/2026
Tin nóng
Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Cựu Cục phó khai lý do dừng nhận 'cảm ơn'
15:38 07/01/2026
Pháp đình
Bộ Y tế yêu cầu dồn lực cứu chữa nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội
15:31 07/01/2026
Tin tức
Venezuela để quốc tang 7 ngày cho các binh sĩ thiệt mạng sau vụ tấn công của Mỹ
15:29 07/01/2026
Thời sự quốc tế
GDP 2025 về đích ấn tượng: Tiền đề để 2026 tăng trưởng 2 con số
15:24 07/01/2026
Đầu Tư
'Bỏ túi' 4 lưu ý quan trọng khi mua ô tô dịp đầu năm
15:22 07/01/2026
Tư vấn
Nestlé thu hồi một số lô sữa dành cho trẻ em ở 25 nước
15:15 07/01/2026
Tin tức
Điện thoại Honor như bản sao của iPhone 17 Pro, pin hơn 10.000 mAh
15:15 07/01/2026
Sản phẩm
Messi tiết lộ sở thích bất ngờ: Nghiện TikTok, không biết dùng AI
15:12 07/01/2026
Hậu trường
Vụ 'thâu tóm' đất sân bay Nha Trang: Cựu Phó cục trưởng xin bổ sung tình tiết giảm nhẹ
15:07 07/01/2026
Pháp đình
Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID thay sổ giấy từ 2026: Người dân được hưởng lợi gì?
15:03 07/01/2026
Tin tức