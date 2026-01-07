Đóng

Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn, khói đen bốc cao ngùn ngụt

(VTC News) -

Du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực kèm khói đen nghi ngút.

Minh Vy
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới