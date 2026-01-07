Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là dấu mốc đặc biệt quan trọng

(VTC News) -

Nội dung trên được ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin trong buổi họp báo Thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam chiều 7/1.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu.

Tại buổi thông báo, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, với thuận lợi, thời cơ đan xen cùng khó khăn, thách thức, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV mang ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

Đây cũng là dịp để đánh giá, tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 5 năm nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2021–2026), từ đó đề ra các mục tiêu, phương hướng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Với ý nghĩa hết sức quan trọng đó, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo chặt chẽ, sát sao trên tất cả các mặt.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, chủ đề của Đại hội: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa” đã thể hiện sự cổ vũ, động viên và định hướng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu rộng công cuộc đổi mới.

Qua đó, khẳng định quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 – dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930–2030) – và hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945–2045).

Về quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội, ông Lê Hoài Trung cho biết công tác xây dựng văn kiện có sự đổi mới căn bản với việc Báo cáo chính trị lần đầu tiên tích hợp nội dung 3 văn kiện Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, qua đó, thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới về cách làm và tư duy.

Văn kiện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, cả trong nước và ở nước ngoài. Về công tác nhân sự Đại hội, ông Lê Hoài Trung khẳng định nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng này được tiến hành kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác và coi đây là điều kiện tiên quyết để “đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả”.

Toàn cảnh chương trình.

Nhiều kết quả quan trọng sau 40 năm Đổi mới

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về những kết quả quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII và 40 năm Đổi mới. Theo đó tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới; chất lượng tăng trưởng có những bước chuyển biến tích cực, các nguồn lực đầu tư phát triển được huy động và sử dụng hiệu quả hơn; tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ hơn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng; cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã đạt được những kết quả mang tính đột phá.

Ông Lê Hoài Trung cho biết trong nhiệm kỳ tới, dự thảo báo cáo Chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định trong giai đoạn mới cần tập trung vào 3 đột phá chiến lược và xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm để đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Về đường lối đối ngoại trong các văn kiện Đại hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tính kế thừa đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới đồng thời bổ sung quan điểm chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài trung nhấn mạnh công tác tổ chức cho đến nay được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, theo đúng các quy định của Đảng và Việt Nam đã sẵn sàng cho kỳ Đại hội quan trọng lần này sẽ diễn ra từ 19 - 25/01/2026 và trân trọng chuyển lời mời tới đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự phiên khai mạc và phiên bế mạc của Đại hội.

Quốc tế đánh giá cao, đặt nhiều kỳ vọng

Tại buổi thông báo, nhiều Đại sứ, Trưởng các cơ quan ngoại giao đã có những chia sẻ, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và những kỳ vọng vào những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh cho rằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đánh dấu một cột mốc mới trong thời kỳ phát triển của Việt Nam sau 40 năm kể từ thời kỳ Đổi mới, là một sự kiện chính trị quan trọng đối với Việt Nam và với bạn bè quốc tế, các nước láng giềng, các đối tác chiến lược của Việt Nam.

Đại sứ Khamphao Earthavanh.

Đại sứ Khamphao Earthavanh đánh giá, những thành tựu Việt Nam đạt được ngày càng khẳng định mạnh mẽ năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đoàn kết, gắn bó của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Ông bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo và phát triển, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ đề ra những định hướng toàn diện, tạo nền tảng để Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới bền vững hơn, thành công hơn. Trên cơ sở đó, quan hệ Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục được tăng cường, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam Saadi Salama tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ đưa ra những quyết sách lớn, lấy lợi ích của nhân dân Việt Nam là tự chủ, độc lập, tự cường, phục vụ cho lợi ích phát triển của đất nước, phục vụ cho việc cùng nhau hợp tác, phục vụ cho hòa bình lâu dài không chỉ ở khu vực mà còn trên thế giới.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam Saadi Salama.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đã đánh giá những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo được an sinh xã hội, phát triển kinh tế mạnh mẽ. Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành một nước tự cường và với GDP cao, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và giữ vị trí cao trong các chỉ số về con người; câu chuyện của Việt Nam đã truyền cảm hứng không chỉ ở con số mà thể hiện ở sự quyết tâm trong việc đảm bảo tăng trưởng, những chính sách được triển khai thức tiễn, đặt con người vào trung tâm của phát triển và củng cố thể chế.

Các đại sứ, đại diện cơ quan nước ngoài tại Việt Nam tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Kết thúc buổi thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ của các quốc gia đối tác, các tổ chức quốc tế trong quá trình xây dựng và phát triển Việt Nam và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.